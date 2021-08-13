【英國升學】中介服務半桶水學生中伏 「升學界花姐」：有offer冇visa 赴英開學

▲ 踏入8月未收到簽證要小心。

一早收到學校取錄，但已經踏入八月還未收到學生簽證？如不馬上處理，小心九月開學無書讀！

有部份升學中介只提供報讀學校的服務，而不會協助申請簽證，若家長未有為意，即使有學校取錄，學生也苦無書讀。中介服務範圍「包啲唔包啲」可歸咎於業界多年惡習，只要收到學校取錄即可得到回佣，所以懶理簽證事宜。

雖有中介或會收費代辦簽證，卻仍會因入學文件不齊全而影響簽證批核。每年大約四、五月份，學校會要求中介提交學生的醫療證明、財務證明、家長同意書、監護人委託信等文件，交件齊全才會發出簽證信，得到學校簽證信上的檔案編號才能辦理學生簽證，過程需時3至8個星期，最遲7月理應收到簽證。

我最近分別收到三位升讀中六的學生，因簽證有問題向我求救。我以監護人身份向學校查詢，學校回覆指，早在三個月前已通知中介提交所需文件辦理簽證信，但中介竟然沒有轉告，家長一直被蒙在鼓裡，延誤簽證申請！猶幸學生見勢色不對又聯絡不上中介，WhatsApp 問我意見，否則九月開學都去不到英國。

在這種情況下，難有其他中介願意中途接手，作為家長或學生若不想「半天吊」，應小心選擇委託有信譽及負責任的升學顧問，或直接自行申請，保障自己的利益。

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