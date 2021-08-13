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【潮物速報】Be@rbrick首度聯乘Leica以M系列為設計靈感　8月21日極限量發售需抽籤購買【內附連結】

休閒消費 17:58 2021/08/13

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熱門 李慧詩 東京奧運 智能愛人 5000元消費券 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

Be@rbrick首度跟相機界的殿堂品牌Leica合作，推出Leica x Medicom Toy Be@rbrick「M」。（品牌提供）

由日本玩具名所Medicom Toy推出的Be@rbrick，早就成了潮人必搶的潮物，這頭熊從未停止過跟不同界別的品牌合作聯乘，由於每次的產量都相當有限，成功製造話題之外更令潮人爭崩頭。

Be@rbrick有史以來首次可供斜揹。（品牌提供）

今次Be@rbrick就首度跟相機界的殿堂品牌Leica合作，推出Leica x Medicom Toy Be@rbrick「M」，以Leica M系統相機為設計原型，並僅只於大中華區限量發售。

整體的黑銀配色與Leica M系列銀色鍍鉻款的外形相互呼應，機身公仔正面印有紅色徠卡標誌，向攝影史上傳奇的M系列旁軸相機致敬。

    點擊圖片放大
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Leica x Medicom Toy Be@rbrick「M」有1000%、400%及100% 3種尺寸，全部限量發售。100%和400%尺寸的組合套裝，配有徠卡獨家訂製的相機繩和多功能相機套。相機套可裝入400% 尺寸的公仔，或適用於Leica M系列相機（配搭部分鏡頭），這讓400% 尺寸的款式成為Be@rbrick歷史上首款可斜揹的產品，也讓組合套裝成為潮物愛好者和攝影迷們出街必備的潮流配件。

1000%尺寸售價為$6,880；400%和100%尺寸以組合套裝的形式發售，售價為$3,480，將於8月21日在香港發售。有興趣購買的人士，可於即日起至15日期間前往Leica Camera Facebookinstagram專頁上的抽籤連結登記購買，中籤者將會於8月17至18日收到訊息通知確認。於正式開賣當天，中籤者須於指定時段親到銅鑼灣旗艦店購買，逾時作廢。

記者︰梁靜詩

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