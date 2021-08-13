【善心母女】受周潤發啟發立遺囑捐身家　不婚女兒拒繼承$1200萬物業　

▲ 上海有位不婚女兒拒繼承媽媽的$1200萬物業，表示受周潤發啟發，決定立遺囑捐出房產。

內地一位年邁的媽媽身家豐厚，擁有值千萬物業，她本計劃將財產傳給女兒，可是女兒拒絕繼承家產，兩母女決定立遺囑死後捐出身家，而此決定是受到影星周潤發發哥影響，倣效他捐家產，以幫助有需要的人。

不婚女兒拒繼承千萬物業

據內地《新聞晨報》報道，近日一對上海母女來到中華遺囑庫上海第二服務中心，辦理遺囑手續。年老的母親呂雲珠名下有價值千萬的物業，本來打算把財產留給女兒葉彥馳，不過因為女兒不打算結婚，有感將來或無人繼承物業，就提出2人百年歸老後將財產全數捐出去行善。

媽媽呂雲珠擁有的物業未加裝電梯，已估計約1,000萬人民幣（即約1,200萬港元），她相信人的生死由天定，在世時準備死後的安排。由於女兒不想繼承房產，提出將身家捐出，媽媽支持，所以2人一起去辦理遺囑程序，完成整個過程，媽媽表示︰

感覺很開心，我的心事放下來了！

▲ 葉彥馳跟媽媽同意死後將財產捐出。（影片截圖）

受影帝周潤發啟發捐身家

女兒葉彥馳表示從小接受母親與外婆的思想教育，一直有信念是把財產給國家，加上受到影星周潤發的啟發，看到他捐出以億計的身家，並受到發哥「人這輩子無法永遠擁有財產」這句話深深觸動。發哥周潤發入行逾40年，估計擁逾14億身家，發嫂陳薈蓮曾在一個訪談節目中承認，夫婦將全數家產捐出，以幫助有需要的人，並已設立好慈善基金會。

母女之前受疫情影響未有辦理遺產的手續程序，日前終於將想法付諸實行。女兒表示︰

我要把我的錢，即是房產全部捐給國家，現時完成我的心願，一身釋然。

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網民大讚兩母女

網民看過有關報道後，大讚兩母女的善心，認為媽媽很開通，「人活著就是要自由，想做就做，沒有煩惱」，並希望捐出的錢真的幫到真正有需要的人。另外，有網民笑言希望應徵做女婿去繼承遺產，「岳母，你看我還有機會嗎」，而有女網民認為女兒就是寧願捐給國家，也不想被渣男騙去財產。

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責任編輯：王明芳