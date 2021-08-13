【萬能姨姨】$800徵大學畢業8級琴「萬能姨姨」　千呎大宅6小時做家務補習兼教琴

▲ 有人在社交平台以日薪800元徵「萬能姨姨」。

不少雙職父母忙於工作，難以兼顧家務和小朋友學習，除了外傭，也有聘請家務助理、補習老師協助。然而，近日網上流傳有人在社交平台徵「萬能EE」（姨姨），要求做家居清潔、為小學兒子補習，甚至要教琴，需要大學程度及鋼琴或小提琴8級，日薪開價800元。

在facebook專頁「HongKongCarCam」早前上載一張截圖，內容是一個招聘帖文，誠徵「萬能EE」（姨姨），地點位於九肚山，單位實用面積約1000呎，逢星期六或日早上8時至下午2時工作，日薪為800元，每次即時現金出糧。然而其工作範疇涉及家居清潔、補習和教授樂器，並要求應徵者大學程度，鋼琴或小提琴8級或以上。

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不少網民紛紛表示工作要求及薪金不符，笑言徵求者「好少落山，唔知物價」，認為800元都不夠付教琴和補習費。

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責任編輯：王明芳