【不良營銷】補習社導師虛報公開試成績　21歲女子涉違商品說明條例被捕

▲ 九龍城一間補習社導師涉虛報公開試成績。（經濟日報資料圖片）

海關於今年六月初拘捕一間位於九龍城的補習社3名職員，涉嫌在提供補習服務時作出虛假聲稱，違反《商品說明條例》。海關人員昨日（12日）再拘捕該補習社一名女導師，涉嫌對公開試考獲的成績有虛假聲稱。

海關表示，在跟進調查案件期間，再發現涉事補習社一批關於另一名女補習導師的宣傳物品有虛假聲稱，指該女導師於公開試考獲特定的優異成績，與事實不符。海關人員於昨日拘捕該名21歲女補習導師，案件仍在調查中，被捕女子現正保釋候查。

海關提醒，商戶須遵守《商品說明條例》規定，如將虛假商品說明應用於向消費者提供的服務，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年；消費者於購買服務時亦應光顧信譽良好的商戶及於作出交易決定前就服務的資料查詢清楚。



涉事補習社的一名男董事、一名女補習導師和一名女銷售員於6月3日被捕，涉嫌利用有虛假聲稱的宣傳物品，於銷售的過程中聲稱一名導師持有本地大學學位，並於公開試考獲特定的優異成績。海關經調查後發現該名導師並未持有相關大學學位，而其公開試的成績亦與聲稱不符，3人涉違反《商品說明條例》被捕。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：黃悅晴