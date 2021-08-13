【渣馬2021】大會正與政府商討防疫工作　料最快下周初公布決定

▲ 暫定順延至10月24日舉行的渣打馬拉松，仍未獲政府批准。（資料圖片）

暫定順延至10月24日舉行的渣打馬拉松，仍未獲政府批准，大會早前指會在今日（13日）公布舉辦與否。渣馬籌委會表示，賽事申請近日獲政府相關部門積極回應，正就如何完善和落實防疫工作與有關方面商討。大會又強調，大眾健康是首要考慮，會盡一切努力平衡公共衞生和賽事復辦的可行性，期望下周初迎來好消息。

民政事務局發言人早前表示，局方已收到香港田徑總會擬於本年10月舉辦渣打馬拉松2021的初步計劃書，正就其計劃要求田總提供進一步資料，包括詳細的感染預防和控制措施以及後勤安排。待收到田總擬議的具體細節後，會諮詢其他有關部門的意見。

香港田徑總會及渣馬籌委會上月9日向民政事務總署提交最新計劃書，建議將參賽總名額由以上屆的7.4萬個，大減四分之三，至18,500個。賽事會維持三大項目，其中10公里賽佔8,000個名額、半馬佔6,500個名額、全馬佔4,000個名額。

由於大會早前已承諾讓渣馬2020參加者優先報名，預計各項目為此預留至少一半名額，其餘作公開報名；若報名人數超額，將抽籤決定。大會亦邀請少於20位海外跑手出戰全馬，而他們亦須符合政府隔離防疫要求。

全馬和半馬路線維持不變，而10公里賽則改跑由西隧收費廣場至維園。所有賽事主要工作人員和參賽跑手在比賽日前14天，須接種2劑任何廠牌的新冠疫苗。3個項目報名費亦維持不變，即10公里收360元、半馬收400元及全馬收450元。不過，由於大會將添置防疫物資，會向每名跑手收取50元的「防疫行政費」。

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記者：陳子謙