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【環境污染】上水雙魚河驚現大量白色泡沫　來歷不明村民憂影響生態環境

食用安全 17:00 2021/08/13

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上水雙魚河驚現大量白色泡沫。

上水雙魚河驚現大量白色泡沫！表示於8月11日發現雙魚河一帶出現白色泡沫，暫時仍未知源頭，恐威脅生態環境。

上水雙魚河驚現大量白色泡沫。(北區區議員侯福達Facebook圖片)

北區區議員侯福達11日於其Facebook專頁發文，指接獲村民通知，在上水雙魚河一帶，出現大量白色泡沫，恐對雙魚河生態環境構成威脅。

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從相片可見，白色泡沫仿如積雪，一直隨水流漂浮。

侯福達指已即時通知渠務署，渠務署亦已去信環保署反映有關問題，提取泡沫化驗，正找尋源頭。

而今日（13日），侯福達再更新消息，提到雙魚河的泡沫已經散去。亦有渠務署人員清理河床的沙泥及修剪堤壩岸邊的雜草。署方會多加巡視河水，定期覆檢整體排水能力，以確保雙魚河具備足夠的排洪能力，讓河岸周邊地區的居民，免除憂慮。

    點擊圖片放大
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環保署表示已收到渠務署轉介，已抽樣化驗並沿河道巡查，初步化驗結果顯示並沒異常，暫沒發現出現大量泡沫的原因，河道也沒大量死魚或臭味。

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責任編輯：羅嘉欣

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