【性早熟】5歲女童單邊乳房脹痛揭性早熟　家中常用塑膠器皿香薰精油

▲ 兒科專科醫生徐梓筠拆解性早熟成因。

性早熟是不少家長關心的議題，女童在8歲、男童在9歲之前，出現任何第二性徵發育表徵，都有機會是性早熟。有研究曾指出，性早熟患者未來患上乳癌、子宮增生機率會比常人高。本港兒科專科醫生徐梓筠受訪表示，性早熟成因眾多，過去曾有一名5歲女童因單邊乳房漲痛求醫，經多番檢查顯示身體狀況正常，後來才發現可能是受環境因素影響。

▲ 兒科專科醫生徐梓筠。（李凱健攝）

何謂兒童性早熟？徐梓筠醫生表示，當兒童踏入青春期後，發育的賀爾蒙水平會增加，導致出現連串生理及心理上轉變。而性早熟的定義，就是青春期及第二性徵，比起正常平均年紀提早出現。

一般來說，男孩正常發育年齡是9至14歲，女孩是8至13歲。如果男孩在9歲之前，女孩在8歲前出現第二性徵發育，就有機會是性早熟。

就男孩而言，睪丸的大小多過4ml即代表進入青春期，開始發育。而女孩第一個表現徵狀是乳房發育，可以是單邊或雙邊乳房發育，並會伴有脹痛及不適感。

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徐醫生憶述，曾有一名5歲多的女童，因單邊乳房漲痛了個多月而來求醫，經檢查下摸到乳房組織，似是乳房發育的早熟情形。

然而，女童在進行抽血及X光檢查後，都顯示結果正常。徐醫生再與父母傾談下去，才發現女童可能是受環境因素影響——原來女童的家中使用很多塑膠器皿及塑膠玩具，家人也有使用香薰的習慣。

在了解小朋友的生活習慣後，父母開始進一步調整改變，包括減少吃零食、改吃比較健康的食物，並少用塑膠產品及精油香薰。3個月後，女童再覆診時發現單邊乳房已縮小近3分2。徐醫生估計女童是單一性乳房早熟情形，很大機會是由環境因素影響所引起。

腦腫瘤及基因特變可致性早熟

性早熟成因眾多，徐醫生解釋，從醫學上來說，性早熟分為「中央性性早熟」及「周邊性性早熟」。

「中央性性早熟」牽涉的是腦下垂體提早分泌發育荷爾蒙，繼而刺激包括睪丸、卵巢的性腺，釋放出雌激素及雄激素，令小朋友的第二性徵出現。一般來說，女生較常出現這種情形，將近8、9成女孩屬原發性性早熟，沒有特別原因。

相反，男生多數有病理因素，包括腦腫瘤、腦部有嚴重疾病，或罹患過炎症、基因特變等，才導致性早熟。

至於「周邊性性早熟」，是關於周邊器官由於不明原因，提早釋放雄性賀爾蒙或雌性賀爾蒙，以及皮質醇，導致性早熟情形出現。

背後原因可能是與內分泌問題，如甲狀腺功能不足、腎上腺器官出問題，甚至卵巢、睪丸病變，或是囊腫、腫瘤所引起，一般與腦下垂體的發育荷爾蒙無關。

徐醫生表示，除了一些病理性因素如囊腫或腫瘤之外，環境、遺傳因素、食物等各方面，也有機會成為性早熟誘因：

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徐醫生表示，小朋友要正常發育不外乎均衡飲食，家長揀選食物時可留意，避免讓小朋友進食太多雜食或加工製品，盡量揀選一些無激素、但有認證的食物。另外如有充足睡眠及適當運動，則可助小朋友正常發育。倘若小朋友出現性早熟情形，就應儘早求醫。

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記者：陳昊淋