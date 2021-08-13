【機艙搗亂】13歲男童與母爭執狂踢飛機窗　空少勸阻無效膠紙封嘴綁手腳

▲ 美國一名13歲男童在航班上狂踢飛機窗。

乘客在飛機上需遵守秩序，否則影響航班安全，後果可大可小。近日美國一名13歲男童在登機後與媽媽爭執，發脾氣狂踢飛機窗，導致航班延誤。乘客及機組人員多次勸阻仍無效，最終空少在男童媽媽的同意下，用膠紙為男童封嘴及綁手腳，才能將他壓制。

據美國媒體報道，事件發生在當地時間本周二（10日）下午12時30分，美國航空（American Airlines）從夏威夷毛伊島（Maui）飛往洛杉磯的航班上。有目擊者告訴新聞台採訪人員，他們上機後約一小時後，該名13歲男童與其母親發生爭執，更出現肢體衝突，男童狂踢飛機窗，試圖把飛機窗踢開。

男童搗亂致航班延誤

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）獲得一段約30秒的影片，從影片可見，當時兩名男乘客合力壓制男童，旁邊一名空少拿出一卷膠紙為男童封嘴，並把他的手腳用膠紙固定在座位上。

航班原定於5小時後降落在洛杉磯，可是因事件被迫於下午3時47分轉至夏威夷首都檀香山降落。男童在檀香山被警方拘留，據知事件中沒有人受傷。

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美國航空公司的一位代表稱，公司已安排受影響的乘客轉乘其他航班，或提供酒店住宿，強調「安全是我們的首要任務」，並對事件造成乘客的不便，向客戶表示歉意。

用膠紙制服不守規矩乘客

這次不是航空公司人員第一次使用膠紙制服不守規矩的乘客。上月美國航空一架航班上，有女乘客被機組人員以膠紙「五花大綁」，因她試圖打開機艙門，並襲擊機組人員。

此外，今年7月，美國邊疆航空（Frontier Airlines）飛往邁阿密的航班上，有男乘客向機組人員揮拳並大說粗言穢語，更涉嫌不當觸摸空姐及脫去自己的襯衫，因而被機組人員用膠紙固定在座位上。

美國聯邦航空管理局（Federal Aviation Administration，簡稱FAA）表示，當局已調查了2021年600多宗有關乘客不守秩序行為的個案，數目幾乎是2019年和2020年總數的兩倍。

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責任編輯：王明芳