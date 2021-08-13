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【奧運熱潮】 港將樂見奧運熱潮　葉姵延冀政府多作支持

社會 16:53 2021/08/13

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多名港將出席運動博覽2021開幕禮。(林宇翔攝)

香港運動員在東京屢創佳績，令全港掀起奧運熱，多名運動員代表，包括前羽毛球香港奧運代表葉姵延、前劍擊香港奧運代表林衍聰、傷殘羽毛球運動員林芷煖出席一個運動展覽開幕儀式。

林衍聰表示，感覺到目前香港人很支持運動員，認為政府應把握機會完善政策支持運動員，而張家朗在奧運奪金，市民對劍擊的興趣隨之增加提升，但相應教練及場地仍然缺乏。他又提及，現時體院劍擊館只有10條劍道，但高峰可以有百多名運動員同時受練，需要即時解決問題。

曾三度征奧的葉姵延今屆在電視台擔任評述員，對於港隊取得佳績，她坦言在電視台亦感動落淚。對於運動發展，她希望在場地上給予更多支持，及增加物理治療師、按摩師，她直言隨着體院運動項目增多，運動員會愈多，有需要調整輔助團隊人數。她亦高興見到香港人對運動員的支持，相信奧運的佳績會令政府對運動員給予更多支持。

運動博覽2021今(13日)起一連三日於九展舉行。展覽設有多個運動體驗專區，並舉行香港首個運動插畫展，展出包括奧運獎牌得主張家朗、何詩蓓及劉慕裳等的1:1比例畫像。

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記者：蘇文軒

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