【Band 1學堂】 女兒兼顧學業與跳舞感謝父母栽培 15歲港女生獲奬學金赴美進修舞蹈

▲ 現時才15歲的王悅曈，今年8月還會前往美國進修舞蹈，感激父母的支持，令她可以去實現自己的夢想。

兩歲多已喜歡跳舞的王悅曈，10多年來未曾間斷過習舞，獲得獎項無數，又拿過舞蹈相關的獎學金，今年8月還會前往美國進修舞蹈。現時才15歲的她直言對此行感到興奮與期待，並且非常多謝父母的支持，尤其是父親的功勞更不可沒，「爸爸在我心目中，已經不只是父親，而是一個好好的朋友、教練、心理輔導員，有時更是一位好有趣的舞伴。」

起初王媽媽觀察到女兒在幼兒園習體操時，手腳協調好，兼相當有節奏感，於是便帶女兒去學跳舞，豈料一玩便愛上，愈跳愈精。再加上父親當消防員，上班時間較靈活彈性，故此主力照顧女兒起居飲食、接送女兒往學校習舞的責任便落到他身上。

▲ 曈曈說不只是和父親關係好，和媽媽也是有商有量的。(圖：SDM爵士芭蕾舞學院)

王爸爸最清楚女兒的日程，除了正常上學時間，女兒的其他時間都是往舞蹈學校的路上。「能夠親自照顧到女兒的日常，和她一起經歷生活中的大小瑣事，對不少父親來說其實都不是必然的。」他說。

回憶女兒怯場事

王爸爸回憶起女兒還小時，試過首次公開表演前，因怯場而嚎啕大哭，最後甚至沒有上台。之後還試過有一次參加比賽時，緊張到肚痛而未能出場。

我當然沒有責備她，小小年紀面對巨大的舞台，怯場是正常的，而且我也沒有要求女兒要一次便克服，這些經驗是需要時間去累積，只要她知道有我和媽媽在她身邊，與她一同面對便成。

▲ 由小跳到大，曈曈對於跳舞真的非常喜愛。(圖：SDM爵士芭蕾舞學院)

管理好自己的時間

王爸爸坦言，沒有要求過女兒要在學業成績上取得甚麼佳績，才可以繼續學舞。「因為她把學業、做功課和學舞的時間分配得不錯。我想正是她熱愛跳舞，又明白讀書是本份，因而會自動自覺去管理好自己的時間。」他說。

▲ 每次的台上表演或比賽，曈曈都會全力以赴。(圖：SDM爵士芭蕾舞學院)

父親是人生教練

陪著女兒學舞、出去比賽的歲月中，女兒表達過爸爸不只是父親咁簡單，還是人生的教練。「在多年學舞的日子裡，總會遇上低潮期。爸爸便會安慰我，不是些甚麼大道理，而是貼心的小鼓勵，幫我拉筋、做熱身等動作，大家便心照。」曈曈說。

提到人生的教練，除了父親，還有舞蹈學校的Tracy導師，貼身跟足曈曈逾10年。「Tracy導師了解我在舞蹈上的一切優點和不足，常會為我度身訂造一些適合我的舞蹈動作，過往亦改善了我不少技巧，也是相當感謝她的。」反而一直默默在旁的王媽媽，常只是笑而不語，記者問她有否呷丈夫醋，她即答沒有。

助她實現夢想

曈曈說自己甚麼舞種都愛跳，如中國舞、爵士舞、芭蕾舞等都擅長。而今次投考的美國舞蹈學校正是收她學芭蕾舞，其實去年已考獲，但當時因遇著一點事未能前往，及後反而覺得今年是不錯的時機，於是再次投考又獲取錄，決定8月底起行。

▲ 自小由Tracy 老師帶大，和恩師感情亦十分要好。(圖：SDM爵士芭蕾舞學院)

面對與女兒別離在即，王爸爸說早有心理準備。「這個選擇是女兒自己揀的，跳舞是她的夢想，我和太太只是成全她到此，往後的日子還是要靠她自己努力去面對。我對她的自理能力有信心，雖說自小我照顧得她好好，但都有灌輸及訓練她的生活技能知識。」他鬼馬地說。

▲ 王爸爸被女兒熱愛跳舞感動，自己也會和女兒玩下。(圖：SDM爵士芭蕾舞學院)

曾記得有人說過這樣的比喻：子女如火箭，父母正是火箭底部的燃料推動器，當火箭要沖向太空前，必須要甩掉推動器，才能進入大氣層軌跡，而燃料推動器會掉落在地球的不知處，它的責任便完成，但卻功不可沒！

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記者：郭秀芳