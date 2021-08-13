【彼思展覽】海港城本地顧客較前年同期升一成　Pixar Fest展登記人次逾10萬

▲ 海港城本地顧客較前年同期升一成，Pixar Fest展登記人次逾10萬。（梁樂欣攝）

海港城今（13日）指，本地顧客較2019年同期上升逾一成，上周末周日平均車流更達6,000多架次。當中參加與迪士尼及彼思合作舉辦香港Pixar Fest活動的登記人次已超過10萬。

商場指，在持續一年半的新常態下，社交活動逐步有限度地恢復，海港城亦以新策略舉辦大型活動。

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於即日至8月15日期間與迪士尼及彼思合作舉辦香港Pixar Fest，把套電影場景分散於商場的不同區域。本地顧客更較2019年同期上升逾一成，上周末周日平均車流更達6,000多架次。

此外，登記參與各線上線下活動的人次已超過10萬，其中到「海運觀點」Pixar Ball & Lamp場景的人次已錄得20萬。海港城將於下半年繼續推出不同類型活動及消費優惠，以進一步刺激人流及消費。商場續稱，Pixar Fest今個星期日結束，呼籲市民把握最後機會參與活動。

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責任編輯：陳麗娜