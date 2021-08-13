【公關災難】胡杏兒稱往「China」工作引網民圍攻　被翻舊帳指沒捐錢賑災

▲ 胡杏兒因稱往「China」工作惹網民圍攻。

胡杏兒只因稱往「China」工作惹網民不滿？近年在內地發展不俗的杏兒，因為丈夫李乘德（Philip）早前在個人IG上載和兒子雨中散步的照片，卻被網民留言指，杏兒在生B前後都在內地辛苦工作，他卻天天弄兒為樂而被嘲為「世紀軟飯王」。

之後，Philip親自回應澄清自己一直努力工作，並擁有幾間公司，意思即是自己根本不用「食軟飯」。

杏兒亦以英文寫千字文回應為丈夫平反，強調丈夫多年辛勞早已「唔使做」，並表示丈夫知道她要到內地工作，因此決定多花時間陪伴兒子。

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杏兒被翻舊帳

可是，杏兒原文簡單一句「I have been working in China」，卻而惹來網民不滿，指斥她用「China」一字是將香港和中國區分，扣帽子指她搞「港獨」，留言質疑：「為什麼你的IG上寫working in China而不是mainland？難道對你而言，HK is HK but China is China？」等。

之後，Philip已刪除了相關帖子，可是網民未因此收手，更翻舊帳指早前的河南水災，她卻沒有捐錢。此外更有網民比較胡杏兒過往在IG及微博的發文，指她慶祝國慶等的帖文只在微博發出，在IG卻沒發文賀國慶，只提及「中秋快樂」等而感不滿。

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