【公關災難】胡杏兒稱往「China」工作引網民圍攻　被翻舊帳指沒捐錢賑災

▲ 胡杏兒因稱往「China」工作惹網民圍攻。

胡杏兒只因稱往「China」工作惹網民不滿?近年在內地發展不俗的杏兒,因為丈夫李乘德(Philip)早前在個人IG上載和兒子雨中散步的照片,卻被網民留言指,杏兒在生B前後都在內地辛苦工作,他卻天天弄兒為樂而被嘲為「世紀軟飯王」。

之後,Philip親自回應澄清自己一直努力工作,並擁有幾間公司,意思即是自己根本不用「食軟飯」。

杏兒亦以英文寫千字文回應為丈夫平反,強調丈夫多年辛勞早已「唔使做」,並表示丈夫知道她要到內地工作,因此決定多花時間陪伴兒子。

杏兒被翻舊帳

可是,杏兒原文簡單一句「I have been working in China」,卻而惹來網民不滿,指斥她用「China」一字是將香港和中國區分,扣帽子指她搞「港獨」,留言質疑:「為什麼你的IG上寫working in China而不是mainland?難道對你而言,HK is HK but China is China?」等。

之後,Philip已刪除了相關帖子,可是網民未因此收手,更翻舊帳指早前的河南水災,她卻沒有捐錢。此外更有網民比較胡杏兒過往在IG及微博的發文,指她慶祝國慶等的帖文只在微博發出,在IG卻沒發文賀國慶,只提及「中秋快樂」等而感不滿。

