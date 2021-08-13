  • 29°C
香港時間 : 2021813日 (週五) 18:15
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 李慧詩 東京奧運 智能愛人 5000元消費券 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【公關災難】胡杏兒稱往「China」工作引網民圍攻　被翻舊帳指沒捐錢賑災

娛樂 17:29 2021/08/13

分享：

熱門 李慧詩 東京奧運 智能愛人 5000元消費券 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

胡杏兒因稱往「China」工作惹網民圍攻。

胡杏兒只因稱往「China」工作惹網民不滿？近年在內地發展不俗的杏兒，因為丈夫李乘德（Philip）早前在個人IG上載和兒子雨中散步的照片，卻被網民留言指，杏兒在生B前後都在內地辛苦工作，他卻天天弄兒為樂而被嘲為「世紀軟飯王」。

之後，Philip親自回應澄清自己一直努力工作，並擁有幾間公司，意思即是自己根本不用「食軟飯」。

杏兒亦以英文寫千字文回應為丈夫平反，強調丈夫多年辛勞早已「唔使做」，並表示丈夫知道她要到內地工作，因此決定多花時間陪伴兒子。

【掃毒2】劉德華舊作被控抄《完美情人》　遭內地片商索償近億人民幣

    點擊圖片放大
    +4
    +3

杏兒被翻舊帳

可是，杏兒原文簡單一句「I have been working in China」，卻而惹來網民不滿，指斥她用「China」一字是將香港和中國區分，扣帽子指她搞「港獨」，留言質疑：「為什麼你的IG上寫working in China而不是mainland？難道對你而言，HK is HK but China is China？」等。

之後，Philip已刪除了相關帖子，可是網民未因此收手，更翻舊帳指早前的河南水災，她卻沒有捐錢。此外更有網民比較胡杏兒過往在IG及微博的發文，指她慶祝國慶等的帖文只在微博發出，在IG卻沒發文賀國慶，只提及「中秋快樂」等而感不滿。

同場加映：Jer專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【對照記】為丈夫被嘲軟飯王開腔反擊　胡杏兒：他絕對可以不上班
12:28 2021/08/10
【對照記】為丈夫被嘲軟飯王開腔反擊　胡杏兒：他絕對可以不上班
【母愛偉大】胡杏兒產後火速修身　飛往上海開工：我會繼續給BB提供母乳
18:27 2021/06/06
【母愛偉大】胡杏兒產後火速修身　飛往上海開工：我會繼續給BB提供母乳
【逝去感情】與黃宗澤拍《我的野蠻奶奶》戲假情真　胡杏兒罕談舊事：很大的缺口
14:32 2021/01/08
【逝去感情】與黃宗澤拍《我的野蠻奶奶》戲假情真　胡杏兒罕談舊事：很大的缺口

你可能感興趣

【對照記】為丈夫被嘲軟飯王開腔反擊　胡杏兒：他絕對可以不上班
12:28 2021/08/10
【對照記】為丈夫被嘲軟飯王開腔反擊　胡杏兒：他絕對可以不上班
【母愛偉大】胡杏兒產後火速修身　飛往上海開工：我會繼續給BB提供母乳
18:27 2021/06/06
【母愛偉大】胡杏兒產後火速修身　飛往上海開工：我會繼續給BB提供母乳
【逝去感情】與黃宗澤拍《我的野蠻奶奶》戲假情真　胡杏兒罕談舊事：很大的缺口
14:32 2021/01/08
【逝去感情】與黃宗澤拍《我的野蠻奶奶》戲假情真　胡杏兒罕談舊事：很大的缺口
胡杏兒 娛樂人物職業 演員 夫妻之道 家庭關係

最高瀏覽

【耳機爆炸】28歲男子邊充電邊聽歌　藍牙耳機突然爆炸不治死亡
13:01 2021/08/12
【耳機爆炸】28歲男子邊充電邊聽歌　藍牙耳機突然爆炸不治死亡
【出軌報復】人妻一句短訊被懷疑出軌　慘遭老公剃禿頭迫供認「每天曖昧」
12:55 2021/08/12
【出軌報復】人妻一句短訊被懷疑出軌　慘遭老公剃禿頭迫供認「每天曖昧」
【ERROR成員】暗示保錡為「港版吳亦凡」？ 　韓子亮聲稱：某組合成員涉嫌迷姦
16:51 2021/08/12
【ERROR成員】暗示保錡為「港版吳亦凡」？ 　韓子亮聲稱：某組合成員涉嫌迷姦