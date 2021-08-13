【誘發裸照】以虛擬道具利誘女童傳裸照　小學男教師藏逾千裸照認罪候判

▲ 涉案男教師今（13日）於區域法院承認共3罪。（經濟日報資料圖片）

38歲小學男教師分別透過手機遊戲「第五人格」及應用程式「抖音」，以提供虛擬道具利誘兩名8歲及12歲女童拍攝裸照片及影片，涉案教師事後被捕後，並被發現其手機及電腦存有逾千張兒童色情照片及影片。涉案男教師今（13日）於區域法院承認促致未滿16歲的人製作色情物品罪及1項管有兒童色情物品罪共3罪，案件押後至9月1日判刑，期間為被告索取心理報告。

被告邱智豪（38歲）任職教師，案情指，被告於2020年8月，以網名「壞哥哥」在手機遊戲「第五人格」認識女童X，女童曾表示自己只有8歲。被告向X指可提供免費虛擬道具，但需以她的裸照作交換。

其後，X應被告要求視像通話，並裸露乳房及陰部，惟被告未有提供免費虛擬道具予她，並稱只望了一眼並不夠。被告遂將自己下體的照片發給X，並自17歲，希望X快些長大，以讓被告可以撫摸。X及後曾向被告傳送5張裸照，X母親發現X的手機內存有裸照遂報警。

被告另於2019年7月透過應用程式「抖音」結識12歲的Z，兩人曾以Whatsapp通話，Z向他傳送一些裸照，被告亦與她談論性話題，教她拍裸照時搓弄乳頭及私處。

被告於去年10月被捕，他承認曾向女童要求，以裸照換取免費虛擬道具。被告被捕後，警方發現其手機及電腦管有屬兒童色情物品的1060張相片及61段片段。Z確係當中有19張相片及影片是由她發向被告。

控方指，被告教育碩士畢業，他被捕後翌日，其女兒出世。法官先替被告索取心理報告，被告還押至9月1日判刑。

被告承認的兩項促致未滿16的人製作色情物品罪，指他於2019年7月至2020年8月，促致8歲女童X及12歲女童Z製作色情物品，即分別以視像方式描劃其陰部及乳房的5張照片，以及10張照片和9段片段。管有兒童色情物品罪指被告於2020年10月在住所中管有兒童色情物品的1060張相片及61段片段。

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記者：陳卓欣