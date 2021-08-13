【大灣區】鄭若驊稱香港擁獨特優勢　冀香港律師用好大灣區執業資格安排

▲ 鄭若驊認為，香港可在大灣區發揮「一國、兩制、三法域」的獨特優勢。（政府新聞處）

粵港澳大灣區近年發展迅速。律政司司長鄭若驊今日在研究會上稱，香港是國家唯一實行普通法的司法管轄區，可以積極發揮「一國、兩制、三法域」的獨特優勢。

鄭若驊表示，截至去年，大灣區總人口已經超過8,600萬，地區生產總值逾1.6萬億美元，法律及爭議解決服務的開放及融合發展，也為大灣區法治建設取得一定成果。

她又提到，在上月底首次舉行的粵港澳大灣區律師執業考試，形容香港法律執業者反應非常踴躍，約655名律師、大律師及資深大律師報讀司法部舉辦的課程，首次結果料在九月底左右公布。

鄭若驊相信，內地律師和具備香港及大灣區執業資格的律師，通過合作可相輔相承，互利互補，為大灣區的發展創造雙贏局面，冀香港的律師能把握機會，用好大灣區執業資格的安排。

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責任編輯：陳宛彤