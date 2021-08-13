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【氫能直昇機】有公司擬在港研新能源直昇機　料需上市集資逾億元

社會 17:53 2021/08/13

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水上飛機（香港）航空創辦人張敬龍計劃今年內投資研發氫能無人駕駛直昇機。（林宇翔攝）

水上飛機（香港）航空宣布將於今年內開始研發氫能無人駕駛載客直昇機，預計2025年可正式投產。水上飛機（香港）航空創辦人張敬龍就表示，項目預計投資額逾4億，而現時公司資產有約4,500萬，計劃上市籌集約1億元；有關項目暫未與政府任何交通部門接洽。

水上飛機（香港）航空今日（13日）召開記者會，宣布將於今年11月開始研發氫能無人駕駛載客直昇機，預備直昇機可載8人，若由尖沙咀出發，可在10分鐘內到達全港各區，未來除在港提供服務，亦會進軍大灣區航線，定價則會盡量親民。

該公司預料項目投資額逾4億，而現時公司資產有約4,500萬，計劃上市籌集約1億元。

然而，水上飛機（香港）航空創辦人張敬龍坦言，未曾就有關項目與民航局和運輸署等部門接洽。

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳梓蔚

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