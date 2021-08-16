【2021暑期活動】創意互動式兒童烘焙班　STEAM x Baking引領學習自理

▲ 一班人數不多，約2-3人，導師可以多時間兼顧到每位小朋友的進度。(陳靜儀攝)

各位家長有否想過玩烘焙也可以體驗 STEM？位於尖沙咀的「Harry’s Kitchen 哈里小屋」，便以夏日海洋主題，設計了這個好玩有趣的創意互動式烘焙課程，帶來繽紛的互動學習體驗。

教室推出此夏日烘焙課程名為「STEAM x Baking」，一看便知含有 STEM 基礎，有齊科學 (Science)、科技 (Technology)、工程 (Engineering)、數學 (Maths)，另額外注入藝術 (Arts) 元素組合。

店長鄭旨珊本身是位資深的烘焙師，對烘焙各式甜點甚有經驗。「其實整蛋糕或甜品，都與科學、數學息息相關架。成人可能不察覺運用了當中的知識元素，覺得很順理成章，這是因為他們長大了，過往的學習中已學到了有關的技能與知識。但對於 3 歲至 10 多歲的小朋友來說，他們的 STEAM 能力有待發掘和吸收，而玩烘焙正好讓他們這方面的潛能發揮出來，最開心的莫過於完成後有製成品可吃，立即嘗到的成功感，對小朋友來說亦能建立不少的自信心。」

▲ 讓小朋友親手主理甜品的過程，這是他們最感興奮的體驗。(陳靜儀攝)

日常知識整合運用

她又提到在烘焙課程中，能讓小朋友從中了解不同烘焙用具的使用方法、不同食材處理帶來的化學及物理反應等知識，例如糖及酵母如何影響麵糰的質量、為何雞蛋被視為天然乳化劑、調味及調色劑的魔法應用等；通過多元化的學習方式，讓他們在日常生活中也可將學到的知識整合運用。

「因著家裏有工人姐姐的緣故，很多小朋友都未接觸過雞蛋。但來到這裏，他們可以親手接觸，並且打蛋殼，看清蛋白和蛋黃的狀態，萁兩者分開處理，可做出不同的效果，並且由他們親手做。如發蛋白，我便會講解蛋白可併入空氣形成泡沫並困住空氣。而只發蛋黃的話，則能充當乳化劑，為麵粉混合物添加味道、營養素和顏色等。」阿珊解釋說。

以上一切都和科學知識密不可分，小朋友透過這些軟傳遞式的方法來吸收知識，一定比硬磞磞地坐著去聽，容易記憶得多呢！

分基礎和進階班

另外，烘焙課程亦著重讓小朋友透過味覺、嗅覺、觸覺、顏色及視覺此5大方向，以互動形式學習烘焙的基本概念，當中又會分基礎和進階班。前者可讓小朋友透過學習使用麵粉轆，在揉麵糰的過程中進行手部運動，訓練雙手的協調能力，探索要將麵糰揉至厚度均勻所需的力度及速度等。

會先由製作冬甩開始，原來製作冬甩會是最容易的甜點，主要食材麵粉、雞蛋、泡打粉、牛油等，能練小朋友的手部肌肉，跟著烘好後，由小朋友用上繽紛的糖粒來作裝飾。

至於牛油曲奇，阿珊說也是加強手部訓的上佳甜點。再來便是學習便用不同工具及技巧的杯子蛋糕，有程序地逐步加強小朋友的各方面知識。而最後的中階加強訓練是手捲夾心卷蛋，完成後可以向進階課程進發。

而進階班則為對烘焙有基本認識及經驗的小朋友而設，讓他們進一步巧手挑戰難度較高的美點，分別是馬卡龍、6吋創意蛋糕、薄餅及糖皮杯子蛋糕，都是有具啟發和互動作用。

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導師引領學習自理

課程又體貼地考慮到在烘焙糕點期間，要善用時間，於是設計了一一系列互動遊戲及小測驗，如填字遊戲、迷宮、看圖識字等，打發等待的時間外，也有實用知識的得著。

阿珊續道今個夏日海洋主題是專為小朋友度身訂制的，「我們當然有不少親子烘焙課程，一直都注重親子互動體驗，增進彼此關係。但今次的暑課程設計則著重由小朋友主導，讓他們學習自理能力，訓練獨立為主。因此是不需要家長在旁協助。請家長們放心，在工作坊中，導師會教授各種技巧之餘，亦會讓小朋友盡情發揮他們的創意，以天然安全的食材設計自己喜歡的圖案與卡通，好好享受整個烘焙過程。」

另外，接近開學，不少家長都會想小朋友參加一些帶有目標性的課外活動，最新的專業情緒管理烘焙班，可令小朋友邊學烘焙之餘亦都可以學習分辨同抒發個人情緒。於8月28日至9月21號期間，同專業註冊表達藝術治療師及著名插畫師聯手合作推出「心聲魔法烘焙班」，結合表達藝術的療癒力，鼓勵小朋友化身成魔法學徒，在學習烘焙的過程中以創造力抒發情緒。而參與課程後，不單小朋友有得益，家長亦可透過專家的深入觀察與分析，協助長遠改善兒童的情緒管理和調節能力！

Harry’s Kitchen 哈里小屋

地址：尖沙咀梳士巴利道18號K11 MUSEA B2層B245A號舖

電話：5645 1365

記者：郭秀芳