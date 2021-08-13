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【東京奧運】恒基地產向港隊運動員頒發獎金逾1930萬　下周三舉辦運動員嘉許計劃頒獎禮　

社會 18:38 2021/08/13

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恒基地產將於下周三（18日）下午4時於國際金融中心商場1樓中庭（IFC）舉辦頒獎典禮，向港隊運動員頒發獎金。出席者包括有奪得女子100 米、200 米自由泳銀牌的何詩蓓。（路透社）

東京奧運日前結束，港隊共奪得1金、2銀、3銅，成績史上最佳。恒基地產將透過「恒基精英運動員嘉許計劃」向在今屆奧運會贏得金、銀、銅牌和所有打入8 強的香港運動員頒發現金獎，以作表揚，總金額逾港幣1,930 萬元。

恒基地產將於下周三（18日）下午4時於國際金融中心商場1樓中庭（IFC）舉辦頒獎典禮，向港隊運動員頒發獎金，公眾更有機會與凱旋運動員首次近距離接觸。屆時民政事務局局長徐英偉、恒基兆業地產集團主席李家誠、港協暨奧委會會長霍震霆、體院主席林大輝任嘉賓。出席運動員有奪得女子100 米、200 米自由泳銀牌的何詩蓓、乒乓球女子團體賽銅牌李皓晴、杜凱琹、蘇慧音、乒乓球混合雙打第五名黃鎮廷等人。

東京奧運香港隊獎金：

張家朗／劍擊（男子個人花劍）／金牌／500萬元 
何詩蓓／游泳（女子200米自由泳）／銀牌／250萬元 
何詩蓓／游泳（女子100米自由泳）／銀牌／250萬元 
李皓晴、杜凱琹、蘇慧音／乒乓球（女子團體）／銅牌／250萬元 
劉慕裳／空手道（女子個人形）／銅牌／125萬元 
李慧詩／場地單車（女子爭先賽）／銅牌／125萬元 
鄧俊文、謝影雪／羽毛球（混雙）／第4名／125萬元 
黃鎮廷、杜凱琹／乒乓球（混雙）／5至8名／62.5萬元 
張家朗、張小倫、蔡俊彥、吳諾弘／劍擊（男子花劍團體）／第7名／62.5萬元 
江旻憓、佘繕妡、連翊希、朱嘉望／劍擊（女子重劍團體）／第7名／62.5萬元 
江旻憓／劍擊（女子個人重劍）／第5至8名／31.25萬元 
杜凱琹／乒乓球（女子個人）／第5至8名／31.25萬元 
陳晞文／滑浪風帆（女子RS︰X組）／第8名／31.25萬元 
李慧詩／場地單車（凱林賽）／第8名／31.25萬元 

資料來源︰東奧官網、體院

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：曾卓鋒

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