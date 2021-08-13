【新冠病毒】印尼進口冰鮮䱽魚帶新冠病毒　曾於兩個批發市場出售及分銷至五個零售商

▲ 涉事魚檔已暫停營業。（陳國峰攝）

食環署食安中心今日（13日）表示，昨日接獲衞生署衞生防護中心通知，指首次從預防性檢測中驗出有進口魚類及其外包裝樣本對新冠病毒檢測結果呈陽性。食環署已於昨晚到土瓜灣街巿一個曾處理該批魚類的魚檔進行深層清潔及消毒，同時在整個街市進行深層清潔，以保障街市檔戶和市民的健康及安全。另外，衞生防護中心已安排9名曾接觸受污染物的相關工作人員進行檢疫。

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食安中心於本月10日從一批10箱（約270公斤）的印尼空運進口冰鮮䱽魚，抽取共10個䱽魚表面樣本及包裝樣本進行檢測。化驗結果顯示2個䱽魚表面樣本及一個包裝樣本對有關病毒檢測結果呈陽性，病毒量為低。該批䱽魚涉及一印尼出口商PT. Perishable Logistics Indonesia。

得悉檢測結果後，食安中心除了即時加強抽取此出口商進口本港的冷凍食品及包裝作檢測之外，亦作跟進調查，確定該批冰鮮䱽魚曾分別售予香港仔及長沙灣魚類批發市場，再分銷至五個零售商。衞生署衞生防護中心和食環署已對涉事商戶和地點作進一步調查，以找出曾接觸有關產品人士，作出流行病學評估，並安排有需要人士進行檢疫或接受強制檢測；追蹤和處置受影響產品，以及對涉事地點進行深層清潔及消毒。

食安中心指，調查仍在進行中，而直至昨晚，衞生署衞生防護中心已安排9名曾接觸受污染物的相關工作人員進行檢疫。同時，漁農自然護理署已在收到通知後即時對香港仔及長沙灣魚類批發市場進行深層清潔及消毒。

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責任編輯：曾卓鋒

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