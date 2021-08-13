【護膚品】王力宏擔任日本護膚品牌Tatcha全球代言人　推出全新蓼藍精華面霜紓緩敏感肌膚

▲ 日本護膚品牌Tatcha正式委任王力宏成為品牌全球代言人。（圖片由Tatcha提供）

日本護膚品牌Tatcha正式委任華語樂壇天王、國民偶像王力宏成為品牌全球代言人，一同開啟「身心療癒」的美肌儀式。同時，Tatcha亦推出全新的精華面霜：Indigo Overnight Repair 蓼藍舒緩修護晚霜，有助紓緩敏感肌膚。

全能才子王力宏與Tatcha的淵源

王力宏出道多年，憑藉他的創作天賦和強大的音樂實力，被譽為音樂教科書。不僅如此，王力宏也是公認的正能量偶像，身體力行支援公益事業。去年疫情期間，他更是參與創作抗疫歌曲《堅信愛會贏》，用音樂安撫無數粉絲，給他們帶來希望的力量。

Tatcha和王力宏的淵源始於約十年前。 創始人Vicky在品牌創立之初便與王力宏相識，Tatcha 提倡"身心療癒"的品牌理念，也得到了王力宏的認可和推崇。

肌膚和精神之間有緊密聯繫

經過十多年的皮膚健康研究，Tatcha發現，肌膚和精神之間有著非常緊密的聯繫。因此，Tatcha提倡的護膚儀式感，崇尚將身心沉浸於自然之中，幫助我們的體內釋放一系列神經化學物質，從而增強免疫系統、增進身心健康，最終形成身心癒療的良性迴圈。

在Tatcha看來，睡眠其實是一場自我修復的沉浸式旅程，從肌膚開始，由外向內，調動五個基礎感官，最終實現心靈的自我療癒。這也是Tatcha和力宏攜手合作的初心。

推出全新精華面霜：Indigo Overnight Repair 蓼藍舒緩修護晚霜

▲ Indigo Overnight Repair 蓼藍舒緩修護晚霜 $770／50ml（圖片由Tatcha提供）

Tatcha 於宣佈與王力宏攜手合作之時，亦同步推出了全新精華面霜—Indigo Overnight Repair 蓼藍舒緩修護晚霜。早於日本江戶時期，古藉已有記載蓼藍具深層舒緩及修復特性的神奇植物，即使於非常敏感的皮膚上亦能安心使用。

Indigo Overnight Repair 集保濕精華及面霜於一身，於夜間亦即最有利肌膚再生的黃金時間發揮其強大功效，持續平衡肌膚微生態，增強肌膚的天然屏障，有效瞬間紓緩敏感。

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責任編輯：王芷瑩