【啟德發展區】林鄭月娥視察啟德發展區　了解啟德體育園項目進度

▲ 行政長官林鄭月娥今日（13日）視察啟德發展區。圖示林鄭月娥（左）聽取啟德體育園有限公司人員介紹啟德體育園項目的施工進度。（政府新聞處）

特首林鄭月娥今日（13日）視察啟德發展區，了解啟德體育園項目的進度，以及參觀啟德空中花園和已完成改善工程的啟德河。

林鄭月娥在民政事務局局長徐英偉陪同下，聽取民政事務局同事和啟德體育園有限公司代表介紹啟德體育園的施工進度。林鄭月娥得悉項目打樁工程和初步設計已大致完成，現正進行上蓋結構工程及項目詳細設計，預計2023年下半年竣工。啟德體育園設有可容納5萬名觀眾的國際級全天候體育比賽及表演場地、提供1萬個座位的室內體育館和提供5,000個座位的公眾運動場，另外還有海濱長廊、零售餐飲設施、多元化公共空間等。

林鄭月娥說，啟德體育園是政府在體育基建方面的超大型投資，在市區佔地28公頃，建設費用達319億元，建成後將可大大提升香港的體育發展。香港運動員近年在國際賽事表現出色，在剛結束的東京奧運會更取得香港史上最佳成績，我日前公布多項措施，包括如何在體育精英化、普及化和盛事化的基礎上，推動發展體育產業。啟德體育園落成後，香港將可主辦更多國際賽事，有利於體育專業化和產業化。

隨後，林鄭月娥在發展局局長黃偉綸和土木工程拓展署署長劉俊傑陪同下，到建於啟德前跑道的啟德空中花園參觀。啟德空中花園全長約1.4公里，以航空為設計概念，是全港首個建於隔音屏障上的空中花園，既符合「一地多用」的概念，亦為啟德發展區增添新地標。林鄭月娥亦聽取同事匯報整個啟德發展區的進展，包括毗鄰啟德郵輪碼頭的旅遊中樞商業項目、啟德跑道公園等。

林鄭月娥其後與黃偉綸和渠務署署長彭雅妮視察啟德河，聽取啟德河改善工程如何提升河道排洪能力以及為河道注入的綠化和生態元素。渠務署亦利用科技監測河道水位和周邊降雨量，以減低附近道路水浸風險。她得悉附近一帶的居民都樂見昔日的啟德「臭渠」變身為雀鳥棲息覓食的啟德河。

林鄭月娥表示，啟德發展計劃規模宏大，糅合社區、房屋、商業、旅遊和基建用途。啟德發展藍圖經歷多輪公眾參與和幾次修訂，而落實的工作亦超過10年，她對參與建設啟德發展區的社會各界和相關部門所付出的努力表示感謝。這將是超過13萬名居民的宜居地方，並會為11萬工作人口提供優質的工作環境

她亦表示，啟德發展區亦是政府於2011年公布的「起動九龍東」的重要組成部分，該計劃以新的啟德發展區帶動舊的觀塘和九龍灣工業區，配合工廈活化政策和「地方營造」的手法，銳意將九龍東轉型為香港第2個核心商業區。現時九龍東已提供約290萬平方米商用總樓面面積，另有100萬平方米已取得有關許可或正在興建，長遠而言仍有不少發展潛力，定可提升香港作為國際商業中心的競爭力。

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責任編輯：曾卓鋒