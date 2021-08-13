【暑假好去處】數碼港STEM嘉年華3大工作坊　玩DJI無人機+學智能機械人編程

▲ 即日起至8月22日在數碼港舉辦「ASK Idea呈獻：STEM嘉年華」。

STEM教學近年成為教育重心，學校及坊間紛紛推出相關課程及活動，兒童編程教學先驅ASK Idea今個8月聯乘無人機專家大疆教育（DJI Education）於數碼港舉行STEM嘉年華，帶來DJI新型智能教育機器人RoboMaster、DJI無人機和智能農場3個工作坊，最啱小學生參加。

即日起至8月22日在數碼港舉辦的「ASK Idea呈獻：STEM嘉年華」中，小學生可學習競速、編程及電競等技能之餘，亦可參觀智能農場，與父母享用由智能種植蔬菜菜式，了解科技與智慧城市的關係，引起他們對創意科技的興趣，邊遊戲邊學習。

▲ 導師會首先由淺入深地向小朋友介紹RoboMaster的技能，再以電腦程式教授基礎的編程技巧及邏輯。（相片由有關機構提供）

從DJI RoboMaster學習編程

DJI RoboMaster（機甲大師）是DJI推出的首款智能教育機械人，在外國、內地和台灣等地大受歡迎，多地亦有舉行RoboMaster競技大賽。在今次「DJI RoboMaster工作坊」中，香港小朋友可以搶先體驗。

專業導師會由淺入深教授基礎編程技巧，讓小朋友透過基礎編程設計自己的RoboMaster的性能，包括實現自動瞄準、智慧追蹤等AI功能，增加他們對程式編寫的認識。小朋友之後透過2對2的小隊對戰，即時實踐知識，嘗試自行編寫程式，創造獨有的機械人絕技。

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戴VR眼鏡體驗無人機飛行賽

無人機編程教學是近年中小學界STEM的重點課程之一。在「DJI無人機工作坊」中，為讓小朋友更深入體驗定位飛行技術，導師除了教授無人機的操控技巧和安全知識外，亦會在場內設立無人機賽道，建起多個障礙物，包括圓拱門廊、繞柱及穿越環等各種形狀的支架，讓小朋友透過VR眼鏡，以120fps高清圖傳畫面即時傳輸，配合150度超廣視角的第一身視點遙控無人機，進行競速比賽，模擬駕駛飛機於空中傲翔，增加投入感。

小朋友在競賽過程中，除了可以掌握無人機的操縱技巧及坐標定位系統的運用，亦可以學習透過編寫程式，使無人機自動起飛及拍照，理解編程指令邏輯。雖然無人機飛行速度快，但每部無人機都會配上球型保護罩，碰撞時不會對身體造成傷害，讓小朋友安全地感受飛行樂趣。

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品嚐智能種植蔬菜

此外，位於數碼港商場的Interval x Farmacy餐廳，內置新型的智能環保農場。參加「STEM嘉年華」的小朋友完成課程體驗後，可與家長到Interval x Farmacy餐廳免費享用二人套餐，並參觀餐廳內的智能環保農場。

屆時將有專員講解亞洲首部「全環控智能移動水耕種植機」，了解農業科技如何將環保與種植合二為一，令農作物不再受土地、天氣規限。小朋友和家長可以在室內成為小農夫，親身體驗剪下菜葉和品嚐新鮮菜物的滋味。

活動詳情：

主辦：ASK Idea HK Limited、大疆教育、機甲大師聯盟

合辦：數碼港、Interval | Farmacy

地點：香港數碼港商場107號鋪

日期：即日至8月22日（每天3節）

時間：

10:00-12:00一節（無人機 + ROBOMASTER工作坊）

12:30-14:30一節（無人機 + ROBOMASTER工作坊）

15:00-17:00 一節（無人機 + ROBOMASTER工作坊）

*每節名額：4位小朋友（3-6年班、9-12年歲）

費用：$600（包一個Interval | Farmacy 2人餐）

額外優惠：2小時商場泊車優惠

報名方法︰【按此】

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責任編輯︰林綺玲