【疫苗接種】嶺大新學年恢復面授及擬復辦海外交流　宿生須完成接種或兩周一檢

▲ 嶺大日前向學生發電郵宣布新學年教學安排。（資料圖片）

嶺南大學校方昨日（12日）向學生發電郵公布新學年教學安排，宣布將全面恢復面授課堂，透露有意恢復海外交流活動，並再次「強烈鼓勵」所有師生回校前完成新冠疫苗接種，否則進行病毒檢測；指引列明居住於宿舍的師生，必須在入宿前至少14天完成接種，未能接種者須向學校個別申請，並須每兩周一檢，不遵守者將被禁止進入宿舍。

據校方電郵指，2021至22學年上學期將全面恢復面授課堂，所有講課、導修、講座、實驗室/工作室/實習科目均會恢復面授，以提升學習體驗；除事前已獲學系或課程主任許可，所有學期終考試將會在校園實體進行。

校方續指，將繼續投入更多創新科技及教學方法，以提升教與學的質素，並提供網上資源及錄影課堂，達致全方位教與學體驗，除導修課外的所有課堂，均會被錄影作為網上資源，供學生按進度重溫。另外，考慮到部分身處中國的學生或因封城措施而被禁止來港，受影響學生須提供證明文件及取得學系主任或課程主任同意，校方會行使豁免權並向受影響學生提供網上授課的Zoom連結。

校方表示，已要求所有居住於宿舍的同學、教職員如未完成接種疫苗，須進行病毒測試，據學生事務處發出有關詳細指引，宿生須在入宿前至少14天完成接種第2劑疫苗，倘因醫療或個人原因無法接種者，必須在住宿期間每14天進行1次檢測，學校將按個別情況考慮，不遵守者將被禁止進入宿舍，直到滿足相關要求並獲得校方確認。校方形容選擇接種疫苗或接受檢測以符合要求，完全是個人決定，並建議有疑問的學生諮詢醫生意見。

校方亦強烈鼓勵全體教職員及同學完成疫苗接種，稱「除保護自己外，同時亦保護他人」，如未能完成接種，校方亦強烈鼓勵於回校前進行病毒測試；另提醒於海外回港的師生，應安排充足時間在回校前進行強制隔離。

校方亦在電郵透露有意恢復外來及對外、盡可能實用的學生交流活動，因應校方指旅遊限制可能在短時間內更改，校方會與合作院校緊密合作，為同學提供及時指導和建議。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：馮琪雅