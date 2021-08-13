【2021中秋節】半島酒店嘉麟樓限量迷你奶黃月餅　全新設計+環保禮盒+送李純恩限量版心意卡

▲ 半島酒店嘉麟樓限量迷你奶黃月餅禮盒換上新包裝。（圖片由酒店提供）

中秋佳節，桂子沁芳，願人月兩圓。今年，半島酒店米芝蓮星級食府嘉麟樓為限量迷你奶黃月餅更換上華麗新裝，與限量心盈迷你奶黃月餅現已開始於酒店官網訂購平台一同接受預訂。

香港半島酒店於1986年首創的迷你奶黃月餅，糅合傳統餅食製作與西方糕餅技術，更為傳統中秋月餅打開新局面。今年，嘉麟樓限量迷你奶黃月餅換上充滿二、三十年代風情的優雅霓裳。

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月餅禮盒華麗又環保

全新設計的月餅禮盒以嘉麟樓充滿藝術風格韻味之陳設裝潢，以及流金歲月的彩繪玻璃窗為靈感；包裝上的柔彩圓花窗圖案同時象徵佳節人月雙圓，千里共度嬋娟。

而新款月餅禮盒更採用獲可持續認證的紙製品，其盒內間隔則由R-PET回收再造塑膠物料製成。而心盈迷你奶黃月餅則繼續保留古雅的絳紅禮盒，低調奢華之風自不言待，用以向摯愛聊表心意實在適合不過。

附上專欄作家李純恩之限量版心意卡

嘉麟樓限量迷你奶黃月餅及限量心盈迷你奶黃月餅將隨盒附上著名專欄作家李純恩先生創作之限量版心意卡乙套，卡上印有他特別為酒店創作的短文，甚具紀念價值。書畫同源，李純恩更擅長以文入畫，將多年的飲食情懷與回憶娓娓道來，風格樸拙清新而敦厚可掬。

預訂方法

嘉麟樓限量迷你奶黃月餅及限量心盈迷你奶黃月餅現已於酒店官網訂購平台接受預訂，每次訂購上限最多30盒，售罄即止。兩款嘉麟樓迷你奶黃月餅均是每盒8件，定價皆為580港元。

已訂購的顧客可於2021年8月20日至9月21日，親臨半島酒店6樓漢口廳領取月餅禮券，或於2021年8月31日至9月21日期間領取月餅禮盒。

另外，嘉麟樓亦推出中秋節豪華禮品籃以迎接中秋佳節，除限量迷你奶黃月餅外，更包羅30頭中東乾鮑、18頭花膠及瑤柱等多款傳統及矜貴食品。禮品籃現已接受訂購，定價為3,888港元。

查詢：2696 6828

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責任編輯：王芷瑩