【運動員薪酬】社會關注運動員資助額問題　林大輝：要跟從機制運作

▲ 香港體育學院主席林大輝。(資料圖片)

港隊在東京奧運取得1金2銀3銅佳績，但東奧競步代表程小雅接受訪問時，擔憂因未能拿到獎牌，來年收入會大減。香港體育學院主席林大輝今日(13日)在電台節目表示，運動員人工根據機制而定，社會很多行業的薪酬都是與表現掛勾，體育精英比賽如是，而東奧港隊的佳績，有信心政府會加人工。

林大輝說，體院資源已經持續增加，年度開支逾7億元；對於運動員資助問題，他舉例指李慧詩獲得每月「精英甲＋」資助約48,240元，同時亦包括有體院免費食宿、出外比賽所得獎金，以及退休金，若李慧詩日後退休至少可以拿到接近100萬元的退休金，「做運動員唔會係坎坷行業」。

對於程小雅的情況，他強調，「每樣嘢都有機制」，體院需要跟從機制運作，否則就會變得人為，而社會上很多行業的薪酬都是與表現掛勾，體育界別的精英比賽都是「弱肉強食、你追我趕、你爭我奪、不進即退」，如果無法承受高競爭、高壓力的比賽，就不算優質。

林大輝坦言會等本月底東京殘奧及下月全運會後，全面審視運動員所需，相信他們的薪酬及福利會相應提高，又強調會為運動員去爭取，「運動員絕對是一個有前途的職業。」

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責任編輯：蘇文軒