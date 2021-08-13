【美酒佳餚】置地文華東方美酒佳餚體驗　與SOMM葡萄酒總監品嚐葡萄酒+魚子醬

▲ 置地文華東方酒店的SOMM與Mastercard合作，為持卡人帶來廣泛和豐富的新體驗。

置地文華東方酒店的SOMM與Mastercard合作，舉行「無價香港」（Priceless Hong Kong）計劃，為持卡人帶來廣泛和豐富的新體驗。

SOMM最近與Mastercard舉辦獨一無二的Dom Pérignon香檳與黑色食物搭配體驗，並邀得Dom Pérignon的品牌大使Leo Jockovic擔任講師，跟大家探索配對體驗的美妙和獨特之處。

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▲ （右起）Dom Perignon 2008、Dom Perignon 2010及Dom Perignon P2 2003。（梁樂欣 攝）

SOMM推出的美酒佳餚搭配體驗甚有特色，包括傳奇的Dom Pérignon香檳精選：Dom Perignon 2008、 Dom Perignon 2010 及頂級的 Dom Perignon P2 2003，且搭配餐廳精心準備的「黑色食物」。

黑色食物搭配包含五種元素，分別為礦物感、濃香、細緻、觸感及複雜性，參加者按此次序邊進食美食，邊品嚐香檳。

▲ 黑色食物搭配包含五種元素，分別為（左起）礦物感、濃香、細緻、觸感及複雜性。（張懿慧 攝）

黑色食物搭配：

礦物感：炭、燒京蔥和酥炸巴馬臣芝士飯團

濃香：炸黑布丁配Espelette辣椒

細緻: 黑彼得包配小龍蝦、檸檬忌廉和魚子醬

觸感：雞生蠔肉、鵝肝配松露醬

複雜性：朱古力撻配煙熏海鹽魷魚

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▲ Dom Pérignon的品牌大使Leo Jockovic。（張懿慧 攝）

Mastercard特意為持卡人舉行另一場SOMM葡萄酒總監體驗美酒佳餚搭配──葡萄酒與魚子醬搭配體驗。參加者屆時可在悠閒舒適的氛圍內享受美酒佳餚，一嚐不同魚子醬的獨有風味及質感之餘，同時享用葡萄酒總監精心挑選的美酒配搭。

▲ SOMM是一間以休閒餐飲為概念的餐廳，擁有超過1,600款葡萄酒、香檳及清酒。（梁樂欣 攝）

葡萄酒與魚子醬搭配體驗

日期：8月22日

時間：下午五時半至六時半

地點：置地文華東方酒店SOMM

費用：每位港幣2,698元；兩位港幣4,898元

語言：體驗將以英文及廣東話進行

備註：此體驗只開放予恒生優越理財World Mastercard持卡人尊享

登記及詳情：Mastercard Priceless網站

責任編輯：梁樂欣、張懿慧