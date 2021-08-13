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【疫苗接種】醫管局逾8成員工完成接種　陳肇始籲員工踴躍接種建立保護屏障

社會 21:33 2021/08/13

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食衞局局長陳肇始（右）今日（13日）到訪伊院普通科護士學校，向九龍中醫院聯網第1萬名接種疫苗員工頒發紀念奬狀。（政府新聞處圖片）

食物及衞生局局長陳肇始今日（13日）到訪伊利沙伯醫院普通科護士學校，出席醫院管理局九龍中醫院聯網員工網上分享會，指現時醫管局整體員工疫苗接種率已達82.8%，其中醫生組別接種率逾94%，護士及專職醫療人員均達80%，臨床支援人員亦已超過86%。

醫管局公布，截止昨日（12日），九龍中醫院聯網已有超過13,600名員工接種新冠疫苗。陳肇始表示，知悉九龍中醫院聯網有不少員工都已接種疫苗，形容部分醫院及部門的接種率非常理想。

她續指，鑑於現時全球疫情仍然嚴峻，在變異病毒株的威脅下，要鞏固香港的免疫屏障，有賴全港市民同心履行公民責任，廣泛接種新冠疫苗，她再次呼籲未接種疫苗的醫護踴躍接種疫苗，以助香港早日建立保護屏障。

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責任編輯：馮琪雅

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