神級樂隊Duran Duran鍾愛日本女聲　邀CHAI合作美日風動畫MV

▲ Duran Duran與CHAI被動畫化。

殿堂級英國樂隊Duran Duran今天推出新單曲《MORE JOY! (feat. CHAI)》，此曲將收錄於樂隊即將在10月22日推出的新專輯《FUTURE PAST》當中， Duran Duran在這首歌並加入來自日本名古屋全女班Punk樂隊CHAI的J-pop、Disco及Punk的元素。

談到新歌，Duran Duran鍵琴手Nick Rhodes說：「《MORE JOY!》 誕生自Duran Duran、Graham Coxon和 Erol Alkan的一次瘋狂合奏，這是一首不尋常的曲子，一開始我們都不太確定它適合放到專輯裡。這首歌令我聯想到懷舊的日本電視遊戲。我們在製作的早段已經想到了『more joy』的叫喊，結果成為了整首歌的骨幹。我們都認為加入日本女聲會非常棒，Simon就提出邀請CHAI合作。很開心她們答應了，她們絕對為這首歌帶來了不可思議的新能量。」

▲ Duran Duran在這首歌並加入來自日本名古屋全女班Punk樂隊CHAI的J-pop、Disco及Punk的元素。

Simon Le Bon說：「Nick提議用女生的聲音，我就立刻知道要找 這隊後現代、全女班的Punk樂隊，她們的活力和樂趣應該會炸掉我們的耳朵吧！」

關於此次合作，CHAI說：「當Duran Duran邀請我們參與這首新歌的合作時，我們滿心歡欣！我們覺得它充滿活力、搖滾，很酷和很好玩。我們隨著它跳舞了！在他們的搖滾樂當中加入了我們的聲線，令它變得更MORE JOY！因為我們就是MORE JOY。謝謝 Duran Duran！」

▲ 殿堂級英國樂隊Duran Duran

今次Duran Duran在MV中也將這份東洋味貫徹到底，以混合美、日風格兼充滿狂想的動畫作主軸，講述一名不覊漢子、爆裂火龍和可愛小天使在日本的奇幻之旅，他們搭乘新幹線前往參加派對，過程中可見富士山、晴空塔等標誌性風景，同時也可看到充滿日本風情的鳥居、武士等等，畫面極盡天馬行空。

Duran Duran與CHAI亦被動畫化，在MV裡於山谷中同台演出，相信不少樂迷看過MV後，會更期待欣賞兩大單位的真正互動演出。