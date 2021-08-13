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【強制檢測】再多4街市涉售帶病毒冰鮮䱽魚　包括深水埗北河街街市、灣仔街市等

社會 22:03 2021/08/13

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再多4街市涉售帶病毒冰鮮䱽魚，包括深水埗北河街街市、灣仔街市等

本港首次驗出有進口食物對新冠病毒呈陽性，涉印尼空運進口的冰鮮䱽魚，食安中心確定該批冰鮮䱽魚曾分別售予香港仔及長沙灣魚類批發市場，再分銷至五個零售商，包括昨日公布的土瓜灣街市「華記鮮魚」，詳情請看：下一頁；相關地點納入強檢名單。

任何在2021年8月10日至8月13日曾接觸或處理經由以下魚檔出售的魚類的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及顧客），須於8月15日或之前接受檢測。受檢人士若在8月11日13日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定，名單包括：

  • 香港新界元朗合財街 1 號同益街市地下 117 號檔文記/寶記
  • 香港九龍深水埗基隆街 333 號北河街市政大廈北河街街市地下 F19 號 檔振輝鮮魚
  • 香港灣仔皇后大道東 258 號灣仔街市地下 F2 號檔福全
  • 香港九龍藍田碧雲道 223 號德田廣場德田街市地下 102 號檔德田鮮魚

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：鄧凱文

 

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