【醫護流失】移民顧問指今年上半年醫護查詢增3成　若拒再考執業試多循投資移民

▲ 有移民顧問公司表示，今年上半年與去年同期比較，醫護查詢移民的數字大增3成

移民潮致本港流失專業人士。環凱移民顧問有限公司董事張家禧表示，今年上半年與去年同期比較，醫護查詢移民的數字大增3成，近2個月透過其公司辦理移民的醫護人員約有7人，約7成於公立醫院工作。

【醫護流失】移民潮影響公院醫護流失率勢升 醫生協會冀醫管局行政措施勿損士氣，詳情即看：【下一頁】

張家禧表示，由於醫生移民後要再考試才獲執業資格，因此不少醫生實際上是使用投資移民的方法：「處理較多的醫生個案都是處於40至50歲的醫生，他們本身有較多資產，未必會考慮再花時間考取執業資格」。他說，其中一個處理過的個案，是一名於醫管局工作、屬管理階層的醫生，他透過投資移民搬到澳洲，不考慮在當地執業。

註冊護士則多查詢移民至美國，亦有部分查詢移民至台灣，普遍為30至40歲。以美國為例，張家禧說，透過技術移民的註冊護士需要先獲得僱主擔保，通過資格試並獲發牌。

胡康邦移民顧問公司首席移民顧問胡康邦表示，醫護人員擁專業資格，故「移民十分吃香」，不過大部分國家均必須重新考醫護牌照才承認香港醫護專業資格，而澳洲及新西蘭則部分專科毋須重新考試，故該兩地一直是醫護移民首選，曾有20多歲的年輕護士僅工作一、兩年便移民到澳洲，到當地後可立即工作。

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記者：洪芷晴、黃悅晴