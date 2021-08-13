【疫苗接種】今日再多6.8萬人打針　15人因副作用送院其中5人留醫

▲ 政府今日（12日）公布，截至今日晚上8時的過去24小時再多6.8萬人接種新冠疫苗。（資料圖片）

政府今日（12日）公布，截至今日晚上8時的過去24小時，共有約68,300人接種新冠疫苗，其中33,400人接種首劑疫苗，接種第2劑者佔34,900人。

其中接種復必泰疫苗者佔47,600人，科興疫苗佔20,700人。至於社區疫苗接種中心的整體接種率，復必泰疫苗及科興疫苗分別為98%及97%。

截至今日零時零分，過去24小時共有15宗由社區疫苗接種中心或醫院管理局轄下指定普通科門診診所送院個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中9人已經出院，5人留院觀察，1人不遵從醫生勸告自行出院。

新冠疫苗接種計劃自2月26日展開，今日已是第169日，政府至今已為參加者接種共約6,515,500劑疫苗，其中3,668,300人已接種首劑疫苗，2,847,200人已完成接種第2劑疫苗。

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責任編輯：馮琪雅