【醫護流失】移民潮影響公院醫護流失率回升　病人組織憂專科門診輪候更長

▲ 有公立醫生預料醫護流失數字將進一步上升，移民成為社會大趨勢。（資料圖片）

政府統計處周四公布，本港過去一年有近9萬人離開香港。醫管局主席范鴻齡昨日透露，去年7月至今年6月，公立醫院醫生和護士流失為4.6%及6.5%，推斷近月醫護流失率上升與移民有關，令情況雪上加霜，令人憂慮。

范鴻齡昨出席訪談節目時指出，去年7月1日至今年6月底的全職醫生（包括實習醫生及牙醫）流失率為4.6%，流失率有上升趨勢；護士流失率為6.5%，也較去年同期上升0.9個百分點。醫管局的員工流失數據一直以每年3月的財政年度結算，而據局方提供的數據，醫護流失率在過去3個年度均呈下跌趨勢，上一年度分別為4.1%及5.8%，料本年度首3個月，即4至6月流失嚴重，致流失率回升。

范鴻齡透露，從離職員工申請詳盡服務紀錄、提早報稅等行動推斷，流失率上升部分因移民所致。另一方面，私家醫院亦有醫生移民致人手不足問題，故在公立醫院挖角，令情況雪上加霜。

他表示，港府正循多方面途徑增加醫護人手，其中《2021年醫生註冊（修訂）條例草案》可讓符合特定條件的非本地培訓港人醫生，毋須通過執業資格試，可在港取得正式註冊資格，正待立法會審議。對於條例應否進一步放寬至非香港永久性居民的海外醫生，他稱持開放態度，但強調須先符合兩大條件，包括優先聘請所有本地醫科畢業生，以及確保現時醫療服務水平不受影響。

公共醫療醫生協會會長凌霄志認為，現時的醫護流失率未到非常嚴重地步，惟預料數字將進一步上升：「移民成為社會大趨勢」。他認為，修例讓海外的香港永久性居民返港執業，長遠亦難以補償流失問題：「流血不可能只輸血不止血」。他又指，醫護人員於抗疫期間工作壓力大，醫管局在行政措施上不應打擊員工士氣，如可安排未能接種新冠疫苗的員工，例如懷孕員工，以及因健康理由不宜打針的員工，可不用自費檢測。

立法會議員、瑪麗醫院腸胃及肝臟科醫生陳沛然表示，近月身邊確實有醫護離職，亦了解有同事將會離開，認為與抗疫期間醫護曾備受質疑有關，且政治問題亦衝擊醫療界別，影響醫護士氣，惟認為不能一口咬定醫護人員離開都跟移民有關。

他坦言，不擔心醫護流失會影響公共醫療服務：「97年移民潮相較現在更誇張都無影響，不斷有新人承傳」；又指自己於完成立法會工作後，相信仍會留在公營醫療服務一段時間再離開，但未有透露會否移民。

病人政策連線主席林志釉表示，香港醫生資格十分受海外國家歡迎，自己亦有私家醫生朋友舉家移民，對本港整體醫護流失感到十分擔憂，擔心會進一步延長專科門診輪候時間，而資深醫生的離開亦恐致本港醫療質素下降；此外，他亦擔心缺少資深醫生提供培訓，會降低對海外醫生來港的吸引力，同時削減本地醫生培訓機會。

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記者：洪芷晴、鄧凱文