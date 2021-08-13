【初步確診】居赤柱豪宅外傭美國返港帶變種病毒　7日檢疫後在社區活動7地方須強檢

▲ 已打兩劑復必泰外傭美國返港帶變種病毒，完成7日檢疫後曾訪7地方須強檢

港府更新到港檢疫安排後首有抵港者居於社區後確診！一名美國返港的38歲女外傭初步確診並帶有L452R變異病毒株，她於4月7日及28日已在港接種兩劑復必泰疫苗。防護中心指，患者於6月18日離港前往美國，並於本月1日返港，抵港後於檢疫酒店完成7天隔離，其後居於赤柱村道一獨立屋，在昨日的樣本呈初步陽性，一直沒有病徵，其間曾到港島7處地方均須強檢，包括赤柱廣場3hreesixty、跑馬地香港網球中心等。

衞生署衞生防護中心今（13日）晚上公布，正調查一宗初步確診輸入個案，涉及一名38歲女外傭，其居於赤柱村道一獨立屋。她於8月1日乘搭航班CX883由美國返港，於檢疫酒店完成7天隔離，第12天（8月12日）的樣本呈初步陽性。該外傭於6月18日離開香港前往美國，並於8月1日乘搭航班CX883返港，她於7月29日的出發前，及抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心抽取樣本進行病毒檢測，結果均呈陰性。

港府自本月8日更新到港人士強制檢疫安排，其中來自B組指明地區的美國，如來港人士已接種新冠疫苗並在港府認可化驗所進行血清抗體測試呈陽性，只需接受7日酒店檢疫及7日自行監察。

中心將此個案列作初步確診輸入個案。為審慎起見，她於潛伏期和傳染期曾到訪的地點已被納入強制檢測公告，包括7處地方，受檢人士若在8月11日至13日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定：

任何在8月8日下午5時至下午8時期間曾身處 灣仔灣仔道146號地鋪八方雲集鍋貼水餃專門店 的人士（包括但不限於全職、兼職 和替假員工及訪客），須於8月15日或之前接受檢測。

的人士（包括但不限於全職、兼職 和替假員工及訪客），須於8月15日或之前接受檢測。 任何在8月9日中午12時至下午3時期間或8月12日中午12時至下午3時期間曾身處 香港赤柱佳美道23號赤柱廣場2樓201-203號鋪3hreesixty 的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）， 須於8月15日或之前接受檢測。

的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）， 須於8月15日或之前接受檢測。 任何在8月12日下午7時至下午10時期間曾身處 香港跑馬地黃泥涌峽道133號香港網球中心 的人士（包括但不限於全職、兼職 和替假 員工及訪客），須於8月15日或之前接受檢測。

的人士（包括但不限於全職、兼職 和替假 員工及訪客），須於8月15日或之前接受檢測。 任何在8月13日上午8時至上午11時期間曾身處 香港灣仔告士打道7號入境事務大樓 3 樓 的人士（包括但不限於全職、兼職和替假 員工及訪客），須於8月15日或之前接受檢測。

的人士（包括但不限於全職、兼職和替假 員工及訪客），須於8月15日或之前接受檢測。 任何在8月13日上午8時至上午9時30分期間曾乘搭任何 由赤柱村開出往中環（交易廣場）路線號碼260的巴士 的人士（包括但不 限於全職、兼職和替假員工及乘客），須於8月15日或之前 接受檢測。

的人士（包括但不 限於全職、兼職和替假員工及乘客），須於8月15日或之前 接受檢測。 任何在8月8日下午3時30至下午5時期間曾乘搭任何 由赤柱村開出往銅鑼灣路線號碼40的專線小巴 的人士（包括但不限於全職、 兼職和替假員工及乘客），須於8月15日或之前接受檢測。

的人士（包括但不限於全職、 兼職和替假員工及乘客），須於8月15日或之前接受檢測。 任何在8月8日下午6時30分至下午8時期間曾乘搭任何由銅鑼灣開出往赤柱村路線號碼40的專線小巴的人士（包括但不限於全職、 兼職和替假員工及乘客），須於8月15日或之前接受檢測。

入境處今(13日)表示，就上述該宗初步確診個案患者曾於今到訪入境事務大樓三樓，政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》，就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於今日上午8時至上午11時期間曾身處入境事務大樓三樓的人士須接受強制檢測。位於該樓層的外籍家庭傭工組辦事處將於明日（14日）暫停服務，並於下星期一（16日）恢復公共服務。

入境處指已按衞生防護中心指引，完成徹底清潔和消毒，以及安排該辦事處所有員工接受檢測。如市民在該辦事處暫停服務期間有任何查詢，可於辦公時間致電2111 8436。

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記者：鄧凱文