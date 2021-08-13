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【系統故障】馬會投注服務全面回復正常　向受影響客戶致最摯誠歉意

社會 22:39 2021/08/13

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（程志遠攝）

香港賽馬會的投注服務今日（13日）因技術原因受影響，香港賽馬會宣佈，網上投注服務「投注區」、馬會投注三合一、「GoalX」流動應用程式、場外投注處的足球及六合彩投注服務已經回復正常。

此外，今天早上起受影響的網頁資訊服務、客戶服務熱線及會員服務熱線也已經恢復。網上數碼轉賬及派彩也已經回復正常。

馬會表示，由今天早上6時9分起，馬會進行每日系統維護工程時發現網絡設備出現故障。馬會立即採取行動以確定系統的受影響範圍及程度，結果發現涉及2個數據中心的網絡內多個範疇的不同系統，增加修復工作難度及所需時間。

馬會對是次未能及早回復投注服務深表歉意。在今次事件中，令一向支持馬會的顧客感到失望，為此馬會謹致以最摯誠的歉意，並衷心感謝他們的體諒及包容。馬會高度重視今次事件，將會深入了解根本成因以避免類似事件再次發生。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳梓蔚

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