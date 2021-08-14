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【東張西望】潘梓鋒疑為情爭執打架被捕　即時被停工劇集易角補拍

娛樂 10:40 2021/08/14

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《東張西望》主持潘梓鋒涉打架被停工。

TVB節目《東張西望》主持潘梓鋒（Bryan）犯事被捕。原本負責主持前晚（8月12日）《東張西望》的潘梓鋒當晚卻沒有在錄影廠出現，卻改由朱凱婷頂替，有報道指，有傳原來潘梓鋒與女友的前度發生肢體碰撞被捕，因此暫時停工。

據悉，潘梓鋒的工作除《東張西望》外，還參演了新劇《隱形戰隊》，他亦因此次打架事件，而令劇組方面要找其他演員代替其角色重拍之前的戲份。無綫助理總經理樂易玲接受媒體查詢表示由於事件已進入司法程序，故不便作出回應。

【東張西望】黃耀英視太太愛犬如親人　李旻芳：動物是生命不是玩具【有片】

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現年39歲的潘梓鋒本名潘國基，曾於有線電視任主播，並參加2006年香港先生選舉。近年在TVB主要主持《東張西望》，同時偶爾亦有參演劇集。

身材健壯的潘梓鋒自小習武，同時亦喜歡運動，早前在TVB的《明星運動會》參加田徑及拳擊項目，當中以12秒45跑畢100米成「TVB男飛人」。至於在拳擊比賽中，雖然沒有獲勝，不過其比賽對手羅孝勇讚潘梓鋒實力強勁。

同場加映：Jer專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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