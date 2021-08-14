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【最美星二代】沈月開派對慶祝20歲生日　契媽上山詩鈉代捐錢做善事作賀禮

娛樂 11:58 2021/08/14

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復古豪華風派對慶祝20歲生日，契媽上山詩鈉代沈月做善事作禮物。

有「最美星二代」之稱的沈月昨日（8月13日）終於迎來「2字頭」，與母親邱淑貞和一班女性好友舉行豪華生日派對慶祝，更收到不少奢華品牌產品作為生日禮物。而沈月的契媽上山詩鈉則送上別具意義的禮物，就是以沈月之名向受災家庭送上飯菜。

已經踏了半隻腳進娛樂圈的星二代沈月，昨日終於迎來人生的「2字頭」。沈月邀請了一班好友出席她的生日派對，派對以20年代的歐美奢華復古風作主題，與電影《大亨小傳》的造型同出一轍。

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沈月生日派對。（instagram圖片）

對比其他同齡好友，沈月打扮較為性感和成熟，穿上平口晚裝的她露出白滑肩膀，大合照時更特地披上厚重的毛毛外套。化上濃妝的她與母親邱淑貞合照時，二人看來像姊妹一樣。

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母親邱淑貞。（instagram圖片）

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具意義的禮物

沈月的IG限時動態分享到她收到了各大頂級名牌的生日禮物，而當中最特別的，是由契媽上山詩鈉所送出。契媽以沈月的名義，向慈善機構捐出款項，購入4500份餐點，送予位於馬達加斯加受到嚴重干旱影響的貧窮家庭。

沈月似乎很滿意這份別具意義的禮物，更特地在帖文和限時動態中多次提及。

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同場加映：柳應廷專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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