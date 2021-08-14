【食不安心】港男壽司店疑飲到2隻昆蟲「加料湯」　店員敷衍：去睇醫生可攞醫生紙返嚟

▲ 港男壽司店疑飲到2隻昆蟲「加料湯」，店員敷衍回應引熱議。

餐廳應保持食物及環境衛生！近日，有屯門街坊分享於一間壽司店用餐，但進食期間竟飲到「加料湯」，向店員反映衛生問題後，竟獲得非常敷衍的回應，引起網民熱議。

▲ （圖片來源：食在屯門Facebook群組）

事主於Facebook群組「食在屯門」發文，指日前於一間壽司店用膳時，其中一碗湯出現2隻疑似小強的昆蟲。事主向店員反映衛生問題，但店員的回應，甚為敷衍︰

店員一︰叫我可以去睇醫生，可攞醫生紙回來。

事主也不甘示弱，讓該店員現在搵醫生來看看自己。

後來店員二處理事件，指會幫忙更換全部食物。事主也指店長的善後處理做得正確。

走時想俾小費，店主話不要，其他食物水準合格。個人覺得，廚房同事知出了事，但依然嘻嘻哈哈（無歧視廚房，但要專業），希望該店有所改善。

帖文一出，馬上引起網民熱議。大部分網民都認為第一位店員的態度有問題，非常囂張，並指事主當時應馬上報食環署，追究到底。

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責任編輯：羅嘉欣