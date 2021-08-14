【新冠肺炎】消息：今日新增約2宗輸入個案　初步確診外傭病毒量高

▲ 本港昨晚接獲一宗美國返港後確診變種病毒的初步確診個案。（經濟日報資料圖片）

本港昨晚(13日)錄得一宗初步確診個案，涉及一名美國返港的外傭，早已完成接種兩劑新冠疫苗，且檢出已帶有抗體，返港完成7天檢疫後自我監察期間確診，據了解外傭檢出病毒ct值約16，即病毒量高；消息稱，今日(14日)增2宗輸入確診，下午不設疫情記者會。

一名美國返港的38歲女外傭初步確診並帶有L452R變異病毒株，她於4月7日及28日已在港接種兩劑復必泰疫苗。抵港後於檢疫酒店完成7天隔離，其後居於赤柱村道一獨立屋，其間曾到港島7處地方均須強檢，包括赤柱廣場3hreesixty、跑馬地香港網球中心等。詳情請見【下一頁】

本港首次驗出有進口食物對新冠病毒呈陽性，涉印尼空運進口的冰鮮䱽魚，曾分別售予香港仔及長沙灣魚類批發市場，再分銷至五個零售商，包括昨日公布的土瓜灣街市「華記鮮魚」，再多4街市涉售帶病毒冰鮮䱽魚，曾接觸相關魚檔人士須強制檢測。詳情請見【下一頁】

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責任編輯：陳正怡