【恐怖活蟲】2歲男童眼內驚藏6條生猛寄生蟲　醫生︰摸寵物後沒洗手捽眼引致

▲ 內地一名2歲男童眼內驚藏6條活蟲。

摸完寵物後緊記要洗手，湖北武漢一名2歲男童近日眼部不適，經常流出分泌物，母親帶他求醫後發現眼內藏有6條活蟲。醫生判斷活蟲為俗稱「東方線蟲」的結膜吸吮線蟲，感染原因疑與觸摸寵物後揉眼有關。

綜合內媒報導，該名男童小宇（化名）近三個月來左眼分泌增多，母親起初以為是眼睛發炎，後來仔細觀察時發覺有數條「白絲」在蠕動，立即帶兒子求醫。醫生在小宇的上眼皮與眼球之間，發現活蟲蹤影，並用顯微鉗小心地取出6條蟲。

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醫生︰摸貓狗後沒洗手引致

據流出的影片顯示，活蟲身體呈白色、長約1厘米，醫生判斷為結膜吸吮線蟲，主要寄生於狗、貓等動物的眼結膜囊和淚管內。醫生指小宇疑與貓狗接觸後，沒有洗手便揉眼睛而感染，對他眼部進行沖洗及用藥之後，男童現無大礙。

醫生指結膜吸吮線蟲進入人眼內會引起刺癢、刺痛，眼內分泌物變多等症狀，不及時治療的話會引起角膜潰瘍，影響視力，甚至有失明的風險。醫生又提醒家長要教育小朋友與寵物保持適當距離，觸摸貓狗後要勸洗手、不揉眼，亦要定期為寵物驅蟲；若發現小朋友眼部出現異常情況，要及時求醫。

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責任編輯︰王明芳