【新冠肺炎】一家五口去年確診同入院母親一度昏迷　慈雲山街坊Eddy指如當時有疫苗會接種

▲ 慈雲山街坊Eddy一家五口去年確診同入院，母親一度昏迷，及後慢慢康後終於聖誕節出院。（擷自伊利沙伯醫院fb專頁）

新冠肺炎疫情去年初於本港掀起序幕，7月踏入第三波疫情，慈雲山成爆疫重災區，Eddy一家五口是當區街坊，至7月中相繼出現病徵，年邁的父母、兄長及侄女先後入院，分開不同病房隔離治療，於伊利沙伯醫院留醫兩周後出院，唯獨母親一度昏迷，血清治療法亦完全無效，一家人已做好心理準備，幸留醫5個月後的聖誕日，母親終康復出院。

Eddy憶述確診入院的日子心情跌至谷底，感到自責，擔心是否自己感染親人，又形容母親出院是奇蹟，亦直言「如果香港當時已有疫苗，我一定會打，不要以為可以碰運氣」。

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伊利沙伯醫院於社交網站專頁帖文，寫下Eddy一家與新冠肺炎搏鬥的日子，提到Eddy一家人是慈雲山的老街坊，每天在社區裡買菜、飲茶、與鄰居不時聯誼，去年七月中大家相繼出現病徵，曾經到私家醫生求診，之後仍然感到不適及呼吸困難。

直至7月18日，是Eddy一家五口的「災難日」，當日Eddy父母兩老卻氣促難奈，Eddy與兩老即時「飛的」到伊利沙伯醫院急症室求醫，抵達急症室隨即被安排到負壓設施，等候診治和入院，醫護人員因應各人不同的臨床情況治療，一家人要分開在不同的病房進行隔離，而母親最為嚴重，需要接受氧氣治療。

同日晚上，Eddy的兄長及4歲小侄女亦相繼到伊院急症室求醫並隔離，他形容當時大家心情都跌至谷底：

被關起來的日子已很難捱，同時亦擔心家人的情況。我很自責，反覆地思考，是否因為自己感染了親人。

Eddy和兄長及侄女留醫兩周後康復出院，惟父母情況較預期中差，需要繼續留醫，父親及後於8月中亦康復出院，至於母親卻陷入昏迷，需氧氣機輔助呼吸， 血清治療法也完全無效，當時一家人都以為母親不能再回家：

醫生曾經要我們有心裡準備，媽媽可能以後都不能回家。

猶幸留醫深切治療部3個月後，母親逐步康復，之後再轉到九龍醫院接受康復治療，直至去年聖誕日終可出院與家人團聚。Eddy形容是奇蹟出現，即使康復後身體有抗體，一家人都不敢掉以輕心，繼續嚴守防疫措施，亦已預約接種新冠疫苗，亦希望大家要珍惜現在有疫苗，不用再靠奇蹟：

如果香港當時已有疫苗，我一定會打。不要以為可以碰運氣，以為病毒不會埋身，其實病毒可以感染任何一個人，然後再傳染身邊人。

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責任編輯：陳正怡