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【紋身教師】繪畫老師紋身惹保守家長非議　學生︰媽咪話紋身係壞人先會做

育兒經 12:25 2021/08/14

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一名繪畫老師因身上紋身，引來家長的非議。

紋身是藝術的一種，不過仍有人對紋身者存在負面印象。本港一名繪畫老師在社交媒體投稿指，自己左手及胸口都有紋身，卻引來家長的非議，更有學生向她轉述，「媽咪話紋身係壞人先會做」，令她大感無奈。

該名女繪畫老師於facebook專頁「生仔要考牌系列」投稿，表示學生都很喜歡她。她在大學時修讀教育及心理學，因此大概掌握到與兒童及青少年的溝通方法。除了教學生畫畫外，她有時也在課堂上與學生聊天，學生亦願意跟她分享心事，她不時安慰他們或給予正面意見。

港媽不讓女兒跟老師學畫畫

繪畫老師近一年來開始紋身，她認為紋身是藝術的一種，講求藝術也需要高超技術。而她花了約大半年時間，在左手及心口紋身，當中運用了自己的藝術作品，加上與紋身師討論後，才變成身上的一種「Body Art」（身體藝術）。

繪畫老師的左手及胸口都有紋身。（「生仔要考牌系列」fb圖片）

她在facebook及IG分享自己的紋身，有家長看到後開始對她有不好的觀感。之後她從該家長的女兒口中得悉︰

媽咪話紋身係壞人先會做嘅，遲啲冇得再跟你學畫畫……

女學生說後扁嘴，感到不開心。繪畫老師疑惑「究竟係咪仲喺舊時代黑社會先紋身？」她明白並非人人接受紋身，但有感家長因老師有紋身而影響了小朋友，寫道︰

我咁多學生真係少一個半個唔少，但聽到因為啲家長嘅觀念，而導致到個小朋友冇得跟佢喜歡嘅老師繼續學習，我真係好無奈。

網民︰咩年代仲係紋身=壞人？

網民幾乎一面倒認為這位家長太保守，甚至覺得她這種守舊的思想影響孩子的價值觀。有網民留言「唔明咩年代，仲係紋身=壞人」、「呢個阿媽應該會熄電視唔俾睇奧運，好多運動員都係『壞人』」、「好多人無紋身，但唔見得係好人」。此外，也有網民表示幼兒教育老師應「檢點啲」，家長的反應屬合理。

點擊睇更多網民意見︰

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文章內容獲「生仔要考牌系列」授權轉載。

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責任編輯︰王明芳

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