【地獄減肥】20歲少女參加21日減肥訓練營　日練4小時+節食突抽搐嘔白泡猝死

▲ 20歲少女參加21日封閉式減肥訓練營，期間猝死。

黑龍江一名20歲女大學生日前參加21日封閉式減肥訓練營，期間突然抽搐、嘔白泡猝死。涉事機構指事件純屬意外，欲以5萬元慰問金和解，死者家屬拒絕接受。

綜合內媒報道，黑龍江20歲少女張美慧於2021年7月15日開始，參加為期21日的封閉式減肥訓練。但入營後第15日朝早7點10分，家屬突然收到教練打電話，說孩子生病了，在寢室暈倒。

▲ 黑龍江20歲少女張美慧參加21日封閉式減肥訓練營，期間突然抽搐、嘔白泡猝死。（影片截圖）

當時家屬立即趕往醫院，但8點多趕抵醫院時，少女已經死亡。據醫院的診斷書，張美慧在40多分鐘前突然出現意識喪失、抽搐，室友給予患者速效救心丸舌下含服，急呼朋友送至醫院。

▲ 醫院的診斷書，張美慧在40多分鐘前突然出現意識喪失、抽搐。

經診斷，患者意識喪失，面部紫紺，雙瞳孔散大固定，大動脈搏動消失，為猝死，院前死亡，死因不明。即送到醫院時已經沒有生命跡象。

沒有一個人看到孩子活氣，孩子到醫院已經沒有生命跡象。

事後，家屬向培訓期間同住的室友了解情況卻遭阻攔，而且培訓機構以涉嫌商業機密為由，拒絕向家屬提供閉路電視片段。不過美慧的姑姑成功向一名室友了解，指美慧每日都是第一個起床，當日大概6點多就聽到她起床刷牙的動靜。但在睡得迷糊時，突然聽到響聲，起來查看就發現小慧躺在地上，於是馬上呼叫教練，最後開車將她送往醫院。

地獄式減肥

姑姑表示，訓練營封閉管理期間，學員一切嚴格按照訓練營規定的作息安排和飲食習慣配合訓練。每日7點50分吃1碗粥、1個雞蛋；午餐食半碗飯、牛肉湯、雞大腿和炒雞蛋；晚飯大概在4點多，只有一杯乳酪和水果。每日上午、下午各訓練兩小時。

如果覺得你胖了或者吃多了，晚上還會再加訓1個小時。

有與死者一同參與減肥營的同學又向傳媒透露，訓練營主要透過節食減肥，訓練內容包括騎動感單車及跳體操。

▲ 訓練內容包括騎動感單車及跳體操。（影片截圖）

而2年前，張美慧亦曾參加相同的減肥訓練營，當時成功瘦身30斤，但後來反彈，於是今年再參加，希望可減10斤左右。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

為查明死因，目前家屬提出對死者進行驗屍，正等待結果，之後會提出起訴。姑姑指，與訓練營相關工作人員交涉時，對方表示他們沒有責任，並提出給5萬元的慰問金，但家人無法接受。大家只想查明美慧死因及訓練營是否有責任。

孩子交給他們，到底有沒有科學減肥？作為封閉式的訓練營為何沒有醫務室？又為何在孩子出事後不打120（急救電話），而是開著私家車進入醫院，這都是可能導致孩子死亡的原因。

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯︰羅嘉欣