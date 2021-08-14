【初創品牌】與《歎息橋》配樂人Mike Orange合作　調酒師將音樂加美酒五味雜陳

▲ 初創品牌「五味雜陳」與本地音樂人兼多媒體創作人Mike Orange合作。

全新初創品牌「五味雜陳」宣布推出以傳統藥材浸泡酒為靈感研發的兩款中式草本力嬌酒（Liqueur，又稱利口酒）──「五味雜陳」和「閉月羞花」，為大家的味覺帶來新衝擊。

品牌又與本地音樂人兼多媒體創作人Mike Orange合作，推出「五味雜陳x混音帶」精選歌單，送給大家五感新體驗。

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「五味雜陳」和「閉月羞花」均以優質天然中式草本浸泡而成，現已於網上商店及指定銷售點有售，更將與懷舊咖啡店大和堂合作，率先於店內推出兩款「五味雜陳」雞尾酒，與大家一起迎接炎炎夏日。

品牌同時與Mike Orange合作，推出「五味雜陳x混音帶」精選歌單，作為品牌「酒醒之時」第一炮，希望以音樂與美酒的跨界結合，陪伴香港人走過五味雜陳的時代。

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▲ 品牌聯合創辦人兼調酒師麥啟明。

品牌聯合創辦人兼調酒師麥啟明（Dennis Mak）表示：「家裡有一埕浸泡了二十多年的藥酒，是上一輩對至親表達關懷、照顧的心意。這些漸被遺忘的傳統，失傳了實在可惜。」

他續指：「我們於是以西方調酒的概念，配合味道、香氣、功效俱佳的優質中式草本，調配出適合隨時跟朋友分享、味道誘人的草本浸泡酒，讓這傳統成為現代生活的一部份，藉此跟大家分享中式草本獨特迷人的色香味。」

他繼續道：「同時不乏溫和調理的效果，也承載一份關心照顧自己身心靈之意。我們亦特別跟幾間碩果僅存的傳統辦館合作，寄賣產品，希望大家光顧時亦能體驗這些傳統小店的濃厚人情味，回味老香港情懷。」

兩款招牌力嬌酒「五味雜陳」和「閉月羞花」均以來源卓越的優質中式草本浸泡而成，單喝或調酒皆宜，最適合與三五知己分享。大家更可發揮創意調配自己的「五味雜陳」特飲，官網上亦有建議簡單調酒方法供參考。

於疫情中誕生的「五味雜陳」希望透過一系列「酒醒之時」，與不同創作人合作，鼓勵大家細味人生路上每個當下的各種情緒、感受。

「酒醒之時」第一炮將推出「五味雜陳 x 混音帶」精選歌單，包含由香港音樂人及多媒體創作人Mike Orange以「五味雜陳」為靈感挑選的歌曲，可於Spotify免費收聽，希望以音樂與美酒的跨界結合，陪伴香港人走過五味雜陳的時代。

▲ 本地音樂人兼多媒體創作人Mike Orange。

《歎息橋》配樂人Mike Orange表示：「『五味雜陳』對我來說是關於『細味』。以往要聽音樂，是比較難的。從前還聽卡式錄音帶的年代，我每聽到電台播一首好聽的歌就會馬上錄下來，那怕錄得不完整，但也會很珍惜在那一刻能夠捕捉到的版本，好好細味。」

他又謂：「這些收錄不同音樂的混音帶（Mixtape，俗稱「Dub帶」）成為了一部用音樂寫成的日記，一個心情和生活狀態的紀錄，我覺得這很有意思。這次選的歌，包含了喝『五味雜陳』時的聯想和感受，希望透過這個混音帶的概念，分享我對生活的體會。」

同場加映：Jer專訪