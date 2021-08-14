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【新冠疫苗】李錦滔形容長者接種率非常不理想　強調疫苗對變種病毒具一定保護籲醫生主動釋疑

社會 12:19 2021/08/14

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李錦滔形容長者接種率非常不理想。（經濟日報資料圖片）

本港至昨日已接種逾650萬劑，逾半人口已接種首劑疫苗，近2成為60歲以或上長者。香港內科醫學院院長李錦滔形容長者接種疫苗的情況非常不理想，70至79歲接種率約為5%，80歲以上更只有1%，惟70歲以上感染新冠肺炎死亡率達7%，年逾80歲者死亡率更高達25%，認為是最需要疫苗保護的一群。

香港內科醫學院院長李錦滔今日(14日)於港台節目《香港家書》提到，截至今年6月，本港長者接種疫苗情況非常不理想，而去年曾有調查指近半長者願意接種，惟實際接種數字則有很大落差，認為長者接種率低源於不少對疫苗有誤解，又曾接獲有長者查詢「三高」是否不應打針，亦有人指家人擔心疫苗對「三高」人士的副作用，反對他們打針。

他提到，長者接種疫苗後出現發燒及疼痛等副作用，較年輕成年人少，惟長者受感染後需要深切治療部及呼吸機的情況，遠超年青感染者；認為疫苗的保護作用所帶來的好處，遠遠超過對疫苗產生不良反應的潛在風險，有關不良反應也屬非常罕見，加上慢性病患者感染嚴重新冠肺炎及死亡風險較高，更有需要接種疫苗。

就政府早前於24間疫苗接種中心提供長者「即日籌」安排，李錦滔表示， 內科醫學院非常歡迎這個措施，又指希望政府在新一輪院舍外展接種服務時，有更多長者踴躍參與接種計劃，強調多國的研究與實際經驗都顯示，疫苗對於變種病毒有一定保護作用，特別是染病的患者病情都較輕，呼籲醫生主動向長者講解，釋除疫苗疑慮。

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡

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