【新冠疫苗】劉澤星指疫苗過敏診所有半數轉介未處理　排期僅行政程序料毋需待至2029年

▲ 劉澤星指疫苗過敏診所有半數轉介未處理。（經濟日報資料圖片）

本港至昨日已接種逾650萬劑，逾半人口已接種首劑疫苗，新冠疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星表示，疫苗過敏安全門診至今接獲約8000宗轉介個案，形容數目達至「海量」，暫時約一半仍未處理，同時每日仍有很多新轉介個案，現時人手上難以應付突如其來的轉介，希望可以盡快處理，解答市民對接種新冠疫苗的疑惑。

早前有指市民獲轉介疫苗過敏安全門診後，獲排期到2029年才接受疫苗過敏測試。新冠疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星今早出席商台訪問時提到，有關排期只是行政程序，不希望市民獲轉介後音訊全無，於是先進行排期，強調職員正逐一致電相關市民了解情況，將應診期調撥至較前的日子，相信毋需輪候7年。

他又稱，疫苗過敏安全門診至今接獲約8000宗轉介個案，當中約一半仍未處理，每日亦有過百宗新轉介個案，目前人手不能應付突如其來的轉介個案，希望可以盡快處理，解答市民對接種新冠疫苗的疑惑。

出席同一節目的港大醫學院內科部免疫及過敏學臨床助理教授李曦稱，在已處理的轉介信中，有4至5成資料不足，未能了解不建議接種疫苗的原因，需再回信予有關的醫生查詢。

他又解釋至今接種600多萬劑疫苗，衞生署至今只接獲4宗個案在接種疫苗後出現過敏性休克，形容非常罕有，而98%經過敏診所治療的人都被評估為可接種疫苗。

李曦補充，香港過敏學會4月已經發聲明，大部分人都適宜接種新冠疫苗，暫時有3類人士未必適宜接種，包括接種一劑疫苗後，出現懷疑過敏反應的人、有過敏性休克病史的患者、及對多種食物或藥物嚴重過敏人士。 至於有聽眾稱20年前接種流感疫苗幾小時後出風癩，李曦稱一般於接種後一小時內出風癩，才獲診斷為與疫苗有關。

他指，本港每4名女士就有1人較容易出風癩，最好由過敏科醫生判斷，患者是否屬過敏性休克，才決定到是否適宜接種新冠疫苗。

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責任編輯：陳正怡