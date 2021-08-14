【送院治理】薛凱琪慶祝40歲生日後右腹劇痛　緊急送院被禁食逾60小時

▲ 薛凱琪慶祝40歲生日後右腹劇痛，緊急送院被禁食逾60小時。

歌手薛凱琪（Fiona）日前與好友容祖兒、王祖藍等人慶祝完40歲的生日後，突然感到右腹劇痛，最後決定入院求助。忍痛13小時後，終於得知是腸道發炎，至今已經超過60小時未有進食，接下來還要多禁食3天。

本月11日是阿Fi的40歲生日，好友容祖兒和王祖藍為她送上驚喜派對，沒想到開心過後阿Fi將經歷了漫長的痛苦折磨。

▲ （instagram圖片）

【南昌街王子】薛凱琪自稱「多元化工作狂」 Fiona抗拒被標籤為盛女【有片】

下腹痛楚入院

在她分享完生日慶祝的照片後的晚上（8月13日），阿Fi在instagram發文，透露她的右下腹一直感到痛楚，痛到整晚都不能入睡，最後實在忍受不了，決定入院尋求治療。

阿Fi一直更新她的instagram，向關心她的人報平安。她在短片中表示，經歷了13小時的腹部劇痛，期間接受了醫護人院的檢查，終於得出結論，她的腸胃其中一些部份發炎和發漲，所以要留院觀察。但幸好不是盲腸炎，所以暫時不用接受手術。

▲ （instagram圖片）

【新冠肺炎】確診藝人施匡翹牽連近百藝人 戴祖儀何雁詩薛凱琪接受檢測

60個小時沒進食

然而由於疼痛太久，阿Fi注射了不少止痛藥針，因而令她感到非常頭暈。

在今日清晨時份，阿Fi發文表示：「已經50多60個小時沒吃過東西，早上七點再次給我打鹽水和糖水，再次抽血，護士問我感覺怎麼樣，我跟她說我覺得我是時候吃點什麼了，她叫我忍一忍說她一個小時再給我打一包糖水讓我補充體力。出院後我要喝十碗真的糖水啊，和食十碗麵。」阿Fi又在影片透露，距離上一次進食，已經是進院前一晚的八點，至今已被禁食超過兩日，未能進食和喝水。

▲ （instagram圖片）

【哥本哈根的另一個我】薛凱琪+江海迦10年後再合作 Fiona是AGA伯樂

發長文報平安

醫生建議說如果康復情況未如理想，需要從阿Fi的鼻子插入喉管，直達腸胃發炎處，把內裡的氣體和液體抽出，但因為過程辛苦，阿Fi希望醫生給她多點時間，讓她嘗試自行復原。

她在今早再度發文：「已經兩天沒吃東西，醫生說還不能吃和喝水多三天，只能打鹽水糖水給我。三天過後可能可以開始喝水，之後慢慢喝其他液體，再來慢慢吃軟的固體。我的炸雞再見了。我壓力很大，他一直等我去廁所，我一直認為裡面沒吃的所以去不了。醫生說我現在情況還不是最嚴重，所以可以等待腸子自己恢復，但如果嚴重的時候是要做手術。」

圈中好友如林家謙、張繼聰、余香凝、王敏奕、黃偉文、關智斌、鄭秀文、林奕匡等人均留言送上祝褔。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

同場加映：柳應廷專訪