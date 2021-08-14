  • 28°C
香港時間 : 2021814日 (週六) 14:53
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 聲夢傳奇 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【聲夢傳奇】周柏豪胡鴻鈞到場撐學員　校長譚詠麟加持：對所有學員有信心

娛樂 13:57 2021/08/14

分享：

熱門 5000元消費券 聲夢傳奇 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

《聲夢傳奇》學員的演唱會《聲·夢飛行FIRST LIVE ON STAGE》，昨晚舉行第二場演出。

TVB《聲夢傳奇》15位學員，在旺角麥花臣場館舉行一連四場的「畢業演唱會」《聲·夢飛行FIRST LIVE ON STAGE》，眾學員於昨晚（8月13日）舉行第二場的演出。

校長譚詠麟及星夢師兄胡鴻鈞Hubert在昨晚有到場支持，二人更「突襲」，進後台為學員打氣。

校長即場傳授演唱心得，並大派定心丸：「我對所有學員都絕對有信心，佢哋嘅抗壓能力好強，完全唔使擔心，最想留意吓之前教佢哋嘅嘢有冇真係運用到。」

【聲夢傳奇】Gigi炎明熹壓軸登場顯地位　Chantel+Yumi+Windy+Aeren組女團跳唱【多圖】

    點擊圖片放大
    +7
    +6

周柏豪與黃奕斌合唱

至於，在昨晚才首次正式同15位學員見面的師兄Huber稱：「好戥佢哋高興，咁快已有屬於自己嘅演唱會，大家要 enjoy好好享受個舞台，係個寶貴嘅經驗。除咗同15個學員打氣，當然都支持自己嘅同門柏豪同JW，希望大家都 good show。」

第二場的演出繼續有JW作嘉賓外，同屬《聲夢》導師的周柏豪在昨晚首次在《聲·夢飛行FIRST LIVE ON STAGE》登場，並與黃奕斌（Hugo）合唱《我的宣言》及《甘心替代你》。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

柏豪在台上回憶二人初見面時一起窩心擁抱：「當時係第一次比一個高大個自己嘅男仔擁抱，個感覺係幾warm嘅，Hugo係個好簡單好純嘅男仔，佢表現唔好被淘汰嘅時候，居然係擔心連累我，好可愛。」

另外，張頴康及麥雅緻夫婦當晚亦雙雙到場觀賞演唱會。

同場加映：Jer專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【聲夢傳奇】Gigi炎明熹壓軸登場顯地位　Chantel+Yumi+Windy+Aeren組女團跳唱【多圖】
12:49 2021/08/13
【聲夢傳奇】Gigi炎明熹壓軸登場顯地位　Chantel+Yumi+Windy+Aeren組女團跳唱【多圖】
【聲夢傳奇】為愛徒炎明熹受攻擊平反　歌唱老師寄望Gigi：令香港樂壇重建昔日光輝
15:10 2021/07/24
【聲夢傳奇】為愛徒炎明熹受攻擊平反　歌唱老師寄望Gigi：令香港樂壇重建昔日光輝
【聲夢傳奇】炎明熹憑招牌齊蔭頭髮添型格 　《聲夢》形象總監親揭Gigi髮型之謎
12:07 2021/07/29
【聲夢傳奇】炎明熹憑招牌齊蔭頭髮添型格 　《聲夢》形象總監親揭Gigi髮型之謎

你可能感興趣

【聲夢傳奇】Gigi炎明熹壓軸登場顯地位　Chantel+Yumi+Windy+Aeren組女團跳唱【多圖】
12:49 2021/08/13
【聲夢傳奇】Gigi炎明熹壓軸登場顯地位　Chantel+Yumi+Windy+Aeren組女團跳唱【多圖】
【聲夢傳奇】為愛徒炎明熹受攻擊平反　歌唱老師寄望Gigi：令香港樂壇重建昔日光輝
15:10 2021/07/24
【聲夢傳奇】為愛徒炎明熹受攻擊平反　歌唱老師寄望Gigi：令香港樂壇重建昔日光輝
【聲夢傳奇】炎明熹憑招牌齊蔭頭髮添型格 　《聲夢》形象總監親揭Gigi髮型之謎
12:07 2021/07/29
【聲夢傳奇】炎明熹憑招牌齊蔭頭髮添型格 　《聲夢》形象總監親揭Gigi髮型之謎
譚詠麟 娛樂人物職業 聲夢傳奇 演員 歌手 胡鴻鈞 周柏豪 王灝兒 黃奕斌 TVB

最高瀏覽

【兒童遇溺】5歲男童泳池遇溺拍水掙扎　家長救生員不察覺3分鐘絕望溺斃
10:56 2021/08/13
【兒童遇溺】5歲男童泳池遇溺拍水掙扎　家長救生員不察覺3分鐘絕望溺斃
【超市大搜查｜2021最新】水中銀檢測雞蛋5款含一定水平急性毒　8款通過毒性檢測安全雞蛋一覽【附完整名單】
12:39 2021/08/13
【超市大搜查｜2021最新】水中銀檢測雞蛋5款含一定水平急性毒　8款通過毒性檢測安全雞蛋一覽【附完整名單】
【大體老師】醫科生上解剖課驚見失蹤好友屍　屍身子彈孔揭尼日利亞「大體老師」來源陰暗面
13:04 2021/08/13
【大體老師】醫科生上解剖課驚見失蹤好友屍　屍身子彈孔揭尼日利亞「大體老師」來源陰暗面