【聲夢傳奇】周柏豪胡鴻鈞到場撐學員　校長譚詠麟加持：對所有學員有信心

▲ 《聲夢傳奇》學員的演唱會《聲·夢飛行FIRST LIVE ON STAGE》，昨晚舉行第二場演出。

TVB《聲夢傳奇》15位學員，在旺角麥花臣場館舉行一連四場的「畢業演唱會」《聲·夢飛行FIRST LIVE ON STAGE》，眾學員於昨晚（8月13日）舉行第二場的演出。

校長譚詠麟及星夢師兄胡鴻鈞Hubert在昨晚有到場支持，二人更「突襲」，進後台為學員打氣。

校長即場傳授演唱心得，並大派定心丸：「我對所有學員都絕對有信心，佢哋嘅抗壓能力好強，完全唔使擔心，最想留意吓之前教佢哋嘅嘢有冇真係運用到。」

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周柏豪與黃奕斌合唱

至於，在昨晚才首次正式同15位學員見面的師兄Huber稱：「好戥佢哋高興，咁快已有屬於自己嘅演唱會，大家要 enjoy好好享受個舞台，係個寶貴嘅經驗。除咗同15個學員打氣，當然都支持自己嘅同門柏豪同JW，希望大家都 good show。」

第二場的演出繼續有JW作嘉賓外，同屬《聲夢》導師的周柏豪在昨晚首次在《聲·夢飛行FIRST LIVE ON STAGE》登場，並與黃奕斌（Hugo）合唱《我的宣言》及《甘心替代你》。

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柏豪在台上回憶二人初見面時一起窩心擁抱：「當時係第一次比一個高大個自己嘅男仔擁抱，個感覺係幾warm嘅，Hugo係個好簡單好純嘅男仔，佢表現唔好被淘汰嘅時候，居然係擔心連累我，好可愛。」

另外，張頴康及麥雅緻夫婦當晚亦雙雙到場觀賞演唱會。

同場加映：Jer專訪