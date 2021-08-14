【渣馬2021】徐英偉：正與業餘田徑總會商討平衡防疫要求　如要求跑手均需接種疫苗等

▲ 渣打馬拉松暫定順延至10月24日舉行，惟至今仍未獲政府批准。（經濟日報資料圖片）

渣打馬拉松暫定順延至10月24日舉行，惟至今仍未獲政府批准，舉辦與否仍有待敲定。詳情請見【下一頁】民政事務局局長徐英偉今早接受電台訪問時，提到當局正與香港業餘田徑總會緊密聯繫，商討如何安全舉辦賽事，強調要平衡舉辦盛事及做足防疫要求，並將大型項目的風險減到最低，不想賽事引起群組爆發。

香港馬拉松大會昨日(13日)表示就賽事的申請獲政府相關部門積極回應，期望下周初迎來好消息。民政事務局長徐英偉接受商台節目訪問時提到，會繼續與香港業餘田徑總會緊密聯繫，商討如何將傳播風險減至最低，例如要求全數參賽者均要接種疫苗、接受檢測，及海外選手如何檢疫，不希望賽事引起群組感染，必須以安全、防疫優先。

就港隊東京奧運取得多項佳績，徐英偉就此感到十分開心，又指今次「收成期」背後經過十多年努力，包括團隊支持、資源投放及政策改動，相信經過今次奧運後，社會對運動的看法亦會有改變；當局會把握契機，加強發展體育，特別是產業化，製造更多與體育相關的就業機會，同時為十年、廿年後的體育發展投下種子。

體育專員楊德強亦表示，參與今屆東京奧運的港隊運動員，事前準備充足，現場發揮很好，亦很成熟及謙卑，相信是與他們自小訓練及比賽有關，見過很多大場面，他強調運動世界是天外有天，一個運動員若要不斷進步，既要保持爭勝的心，同時要保持謙遜。

他又提到，有學校及家長仍然擔心對全職運動員的支援不足，但今次奧運成績反映以往的政府對運動員的支援有成效，希望社會明白精英運動員不單止受訓，亦有獎學金等其他支援，大學亦會讓運動員延長進修期。