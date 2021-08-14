【瘋狂捐精】40歲人夫捐精成癮一年做23次爸爸　多仔公瘋狂「造人」涉違法受查

▲ 澳洲一名40歲人夫瘋狂捐精，一年成為23名BB的「爸爸」。

捐精能夠幫助不育夫婦孕育小孩，澳洲一名40歲越南裔男子Alan Phan，將捐精視為「全職工作」，刻意禁慾、每日健身養精，一年內成為23名小孩的「父親」。這名「多仔公」瘋狂捐精的行徑涉嫌違反當地規例，受政府調查。

一年內做爸爸23次

綜合外媒報導，現居澳洲的40歲男子Alan Phan，與妻子育有一對子女。他希望幫助不育夫婦完成做父母的心願，通過官方機構及非正式管道捐精，短短一年內，成為23名BB的「父親」。然而根據維多利亞省法律，捐精者包括自己的家庭在內，不得幫助超過10個家庭生育，Alan涉嫌違反規例，受到當局調查。

Alan起初沒打算違反規例，他原以為第9次捐精失敗，於是再到機構捐精，怎料及後收到成功通知，令捐精次數意外變成10次。他指自己難以拒絕需要精子的受贈者，決定豁出去幫助更多女性。Alan視捐精為一份全職工作，為了保持精子健康，他刻意禁慾、每日健身，亦有服用大量維生素。

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太太起初難以接受

他指太太起初感不滿，「哭了一整晚」，後來向她解釋捐精只為助人，太太才逐漸接受。作為少數澳洲越南裔捐精者，Alan曾在一星期內收到三項查詢，坦言沒想過這麼多人有捐精需求。雖然他以助人心態捐精，但次數過多違反規例，受到生育管理局調查。

澳洲精子捐贈基金會創辦人Adam Hooper表示，不少男士愛從非正式管道捐精，因為可以選擇受贈者，某些人更藉此與受贈者建立聯繫，形容是「災難的根源」。生育管理局強調刻意隱瞞捐贈次數屬違法，絕不鼓勵如Alan般瘋狂捐精的行徑。

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責任編輯︰王明芳