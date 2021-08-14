【市區重建】韋志成指盛德街收購項目暫時反應正面　惟憂市況下跌影響招標費

▲ 韋志成指盛德街收購項目暫時反應正面，惟憂市況下跌影響招標費。（經濟日報資料圖片）

市建局早前就九龍城盛德街/馬頭涌道的公務員建屋合作社重建項目，發出收購建議，市建局行政總監韋志成透露暫時反應正面，惟有較多家庭成員的住戶或需時考慮；提到現時每呎收購價合理，但或與發展商合作重建，如預計市況下跌，招標費用就會跌，市建局有機會遇到「高買低賣」的情況，可能未能收回成本。

市建局行政總監韋志成接受港台節目訪問時提到，提出九龍城盛德街/馬頭涌道的公務員建屋合作社重建項目收購建議後，開始有業主接受，暫時反應正面；市建局估計有1/4住戶已補地價或已轉手，相信他們及長者戶的接受機會較大，至於有較多家庭成員的住戶或要多些時間考慮。

他續指，盛德街項目每呎收購價約為1.7萬元，加上每呎2600多元的劃一補地價，認為水平合理，惟由於可能要與發展商合作重建，售價要跟市場定價，如果發展商預計市況下跌，招標費用就會跌，市建局有機會遇到「高買低賣」的情況，可能未能收回成本。

韋志成及後形容，目前樓價似乎相當「堅實」，但不能不考慮「高買低賣」的風險，將來每個放入發展綱領的項目，都要考慮清楚相關的財務要求。至於靠背壟道/浙江街公務員建屋合作社重建項目，至今接獲1200份意見，當中7成表示反對，韋志成期望住戶看到盛德街重建項目，清楚收購情況後會改變主意。

被問到會否有機會做不到靠背壟道項目，韋志成表示並非太悲觀，但承認不想「硬闖」，不排除會收回項目再與政府商討，但強調期望成功促成這個試點項目。

至於重建工作需要動用大量金錢，對市建局帶來沉重負擔，長遠如何處理財務壓力，韋志成表示，長遠要全面檢討市建局按照同區7年樓齡作出補償的做法，同時要在保養維修方面多做功夫，延長樓宇壽命，毋須每數十年就拆卸再興建，減少重建壓力及補償開支。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡